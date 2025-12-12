Soudan: Yahya, affirme la confiance de l'État et du peuple en capacité des Forces Armées à remporter la victoire sur la rébellion

Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Abdullah Yahya Ahmed, a affirmé la confiance de l'État et du peuple dans la capacité des forces armées et des forces qui les soutiennent à remporter la victoire sur la milice rebelle du Soutien rapide et à la chasser de chaque pouce du pays.

Lors du lancement aujourd'hui du convoi de soutien aux personnes déplacées dans la ville Daba, nord du pays, dont Son Excellence était à la tête, le membre du Conseil de souveraineté a dit : « La guerre injuste et l'agression imposées sur le Soudan et son peuple se termineront par une victoire éclatante, et les personnes déplacées rentreront bientôt à leur région d'origine, dignes et honorables. »

Il a ajouté que le sang des martyrs ne serait pas versé en vain et que le peuple du soudan et ses forces armées poursuivraient sur la même voie jusqu'à la libération du Soudan de la souillure de la rébellion.

Le membre du Conseil de souveraineté a réaffirmé le souci du gouvernement de fournir les services de base aux personnes déplacées dans tous les domaines afin d'alléger le fardeau de moyens de vivre et de leur garantir une vie digne.

Pour sa part, le gouverneur de l'État du Nord, lieutenant-général Abdel Rahman Abdel Hamid, a expliqué que l'accueil favorable par les citoyens de l'État du Nord des personnes déplacées de Darfour reflète la solidarité et la cohésion du peuple soudanais dans les épreuves et les difficultés.