Soudan: Yahya, affirme la confiance de l'État et du peuple en capacité des Forces Armées à remporter la victoire sur la rébellion

11 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Abdullah Yahya Ahmed, a affirmé la confiance de l'État et du peuple dans la capacité des forces armées et des forces qui les soutiennent à remporter la victoire sur la milice rebelle du Soutien rapide et à la chasser de chaque pouce du pays.

Lors du lancement aujourd'hui du convoi de soutien aux personnes déplacées dans la ville Daba, nord du pays, dont Son Excellence était à la tête, le membre du Conseil de souveraineté a dit : « La guerre injuste et l'agression imposées sur le Soudan et son peuple se termineront par une victoire éclatante, et les personnes déplacées rentreront bientôt à leur région d'origine, dignes et honorables. »

Il a ajouté que le sang des martyrs ne serait pas versé en vain et que le peuple du soudan et ses forces armées poursuivraient sur la même voie jusqu'à la libération du Soudan de la souillure de la rébellion.

Le membre du Conseil de souveraineté a réaffirmé le souci du gouvernement de fournir les services de base aux personnes déplacées dans tous les domaines afin d'alléger le fardeau de moyens de vivre et de leur garantir une vie digne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le gouverneur de l'État du Nord, lieutenant-général Abdel Rahman Abdel Hamid, a expliqué que l'accueil favorable par les citoyens de l'État du Nord des personnes déplacées de Darfour reflète la solidarité et la cohésion du peuple soudanais dans les épreuves et les difficultés.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.