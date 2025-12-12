Soudan: Le Premier Ministre assiste au lancement de liaison réseau entre les douanes, les standards et la métrologie

11 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a assisté aujourd'hui au lancement du système de certificat d'évaluation de la conformité électronique entre l'Autorité douanière et l'Autorité soudanaise de standards et de métrologie au port sud à Port Soudan, en présence du ministre des Infrastructures et de Transport, Saif Al-Nasr Al-Tajani Haroun, du directeur de l'Autorité des ports maritimes, ingénieur et conseiller Jilani Mohamed Jilani, du directeur par intérim de l'Autorité douanière, major général Nabigh Madani Ahmed Al-Madani, et d'un certain nombre de responsables des autorités concernées.

C'était fait dans le cadre de la tendance du gouvernement de l'espoir à activer et à appliquer les programmes de transformation numérique dans les institutions et les unités gouvernementales.

Le Premier ministre a souligné que l'État va en avant dans la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique dans tous les organes de l'État pour améliorer la performance et le niveau des services offerts aux citoyens.

Il a aussi souligné l'importance de la mise en réseau entre l'autorité douanière et l'autorité de standards et de métrologie pour renforcer la transparence et l'intégration entre elles et les organes concernés, ce qui contribue à améliorer l'efficacité des procédures douanières, ainsi que son rôle pour simplifier les procédures commerciales à travers l'échange d'informations et la coordination entre elles, ce qui renforce le rôle du commerce pour la réalisation du développement économique.

