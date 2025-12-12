Soudan: Le Premier ministre assiste au lancement de l'interconnexion numérique entre les douanes et l'organisme de métrologie

Dans le cadre de l'orientation du Gouvernement de l'Espoir visant à activer et appliquer les programmes de transformation numérique au sein des institutions et unités publiques, le Premier ministre Dr. Kamil Idris a assisté aujourd'hui au lancement du système électronique de certificat d'évaluation de conformité reliant l'Autorité des Douanes et l'Organisme Soudanais de Normalisation et de Métrologie, au port sud de Port-Soudan.

L'événement s'est déroulé en présence du Ministre des Infrastructures et des Transports Saif Al-Nasr Al-Tijani Haroun, du Directeur de l'Autorité des Ports Maritimes l'ingénieur-conseiller Gilani Mohamed Gilani, du Directeur par intérim de l'Autorité des Douanes le général Nabigh Madani Ahmed Al-Madani, ainsi que de plusieurs responsables des institutions concernées.

Le Premier ministre a affirmé que l'État poursuit la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique dans l'ensemble de ses organes afin d'améliorer la performance et la qualité des services offerts aux citoyens.

Il a souligné l'importance de l'interconnexion entre l'Autorité des Douanes et l'Organisme de Normalisation et de Métrologie, laquelle renforcera la transparence et la coordination entre les deux institutions et les parties associées, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des procédures douanières.

Il a également indiqué que cette interconnexion facilitera les échanges commerciaux grâce au partage d'informations et à une meilleure coordination, soutenant ainsi le rôle du commerce dans la réalisation du développement économique.