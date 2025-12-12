Soudan: Le Premier ministre salue le rôle communautaire du Croissant-Rouge soudanais

Le Premier Ministre, Dr. Kamil Idris, a salué le rôle communautaire important joué par la Société du Croissant-Rouge Soudanais dans la fourniture d'aides humanitaires et médicales aux citoyens, affirmant son soutien aux activités et projets de la société ainsi qu'à la résolution des défis rencontrés la mise en oeuvre de ses projets.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui à son bureau avec le Président de la Société du Croissant-Rouge, M. Abdulrahman Bilal, et le Secrétaire Général de la société, M. Ahmed Al-Tayeb Suleiman.

Pour sa part, le Président de la Société du Croissant-Rouge a exprimé sa gratitude pour l'intérêt porté par le Premier Ministre aux programmes de la société, soulignant qu'il l'avait informé des principales réalisations de la société au cours de la période passée ainsi que de ses plans futurs, et confirmant la coopération totale avec le gouvernement et les organisations concernées pour fournir une assistance aux citoyens, en particulier les déplacés dans les camps et les centres d'hébergement.