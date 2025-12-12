Soudan: Le membre du CST Abdallah Yahya salue le soutien aux déplacés au camp d'Al-Afad

11 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil Souverain Abdullah Yahya est arrivé aujourd'hui dans l'État d'Ashamaliya , accompagné du Général Abdullah Jana et de sa délégation, où il a été accueilli à Al-Dabba par le wali de l'État Gen. Abdel Rahman Abdel Hameed.

Abdullah Yahya a exprimé sa oie de visiter l'État et le camp d'Al-AFad pour évaluer la situation des déplacés, affirmant que la victoire est proche et que la détermination des Forces Armées et des forces de soutien permettra de libérer tout le territoire national et de préparer le retour des déplacés soulignant l'importance de placer les services de santé et d'éducation au premier plan.

Le wali a salué la visite, la qualifiant de soutien moral aux habitants du Darfour et du Kordofan ayant souffert du siège des milices expliquant que le camp d'Al-Afad avait bénéficié d'un large soutien populaire volontaire

La Secrétaire des Affaires Sociales Manal Makawi, a confirmé que l'État et la localité, à travers toutes leurs institutions officielles, soutiennent pleinement les déplacés soulignant les efforts coordonnés pour leur offrir un hébergement adéquat et atténuer les effets de la crise humanitaire.

