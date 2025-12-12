Soudan: L'Autorité de régulation des affaires des soudanais à l'étranger appelle les soudanais à soutenir les forces armées

11 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Autorité de Régulation des Affaires des Soudanais travaillant à l'Étranger a appelé tous les Soudanais résidant à l'étranger à participer aux rassemblements nationaux de soutien aux Forces Armées et autres forces régulières.

Le Secrétaire Général de l'Autorité, Dr. Abdel Rahman Said Ahmed Zein Al-Abidin, a déclaré dans des déclarations à la presse que ces rassemblements, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, reflètent la résilience du peuple soudanais et sa détermination à remporter la bataille de la dignité, renforçant ainsi la souveraineté nationale et prévenant toute ingérence étrangère.

Dr. Zein Al-Abidin a salué le rôle croissant des Soudanais à l'étranger et leurs efforts continus pour soutenir la patrie et les Forces Armées.

