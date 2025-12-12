Afrique de l'Est: Le ministre des ressources humaines rencontre la délégation de l'OIT pour la corne de l'Afrique

11 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Ressources Humaines et de la Protection Sociale, M. Motasim Ahmed Saleh, a reçu aujourd'hui la délégation de l'OIT pour la région de la Corne de l'Afrique, dirigée par M. Stephen Obio, et l'équipe du programme PROSPECTS au Soudan.

La rencontre a porté sur le soutien technique fourni par l'organisation dans le cadre du Programme pour le travail décent( PPTD) notamment pour la réponse à la crise humanitaire, le retour des déplacés et les projets de relèvement. L'accent a été mis sur le développement du TVET (Technical and Vocational Education and Training) pour renforcer les compétences des jeunes et l'élargissement du programme PROSPECTS de nouveaux États afin de soutenir l'agriculture, la formation professionnelle et le financement des petites entreprises des jeunes.

Le ministère a réaffirmé son engagement envers le triptyque (gouvernement - travailleurs - employeurs) et le dialogue social, tandis que l'OIT saluant le rôle du Soudan au sein de son conseil d'administration et la coordination avec l'UNICEF et le HCR pour l'autonomisation des jeunes et le soutien aux déplacés.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.