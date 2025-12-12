Afrique de l'Est: Le ministre des ressources humaines rencontre la délégation de l'OIT pour la corne de l'Afrique

Le Ministre des Ressources Humaines et de la Protection Sociale, M. Motasim Ahmed Saleh, a reçu aujourd'hui la délégation de l'OIT pour la région de la Corne de l'Afrique, dirigée par M. Stephen Obio, et l'équipe du programme PROSPECTS au Soudan.

La rencontre a porté sur le soutien technique fourni par l'organisation dans le cadre du Programme pour le travail décent( PPTD) notamment pour la réponse à la crise humanitaire, le retour des déplacés et les projets de relèvement. L'accent a été mis sur le développement du TVET (Technical and Vocational Education and Training) pour renforcer les compétences des jeunes et l'élargissement du programme PROSPECTS de nouveaux États afin de soutenir l'agriculture, la formation professionnelle et le financement des petites entreprises des jeunes.

Le ministère a réaffirmé son engagement envers le triptyque (gouvernement - travailleurs - employeurs) et le dialogue social, tandis que l'OIT saluant le rôle du Soudan au sein de son conseil d'administration et la coordination avec l'UNICEF et le HCR pour l'autonomisation des jeunes et le soutien aux déplacés.