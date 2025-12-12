Le Ministre de la Culture de l'Information et du Tourisme, M. Khalid Al-Eaysir, a affirmé que son ministère poursuivra ses efforts pour renforcer la présence du patrimoine soudanais dans les forums internationaux et préserver l'identité culturelle du pays.

Al-Eaysir a adressé, dans une déclaration à la presse aujourd'hui, ses félicitations pour l'inscription par l'UNESCO de plusieurs projets culturels sur la liste indicative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, soulignant notamment l'inscription du "Gertèg" soudanais sur la liste mondiale du patrimoine culturel.

Il a indiqué que cette reconnaissance reflète l'estime internationale portée au patrimoine soudanais, confirme la propriété de ce patrimoine par le Soudan et son peuple, et renforce la présence de l'identité culturelle du pays sur la scène internationale. Il a ajouté que cette distinction constitue une reconnaissance de la beauté de l'âme soudanaise et de la profondeur de son héritage transmis de génération en génération.

Le ministre a souligné que, malgré les souffrances causées par la guerre, cette réalisation apporte une lueur d'espoir contribuant à renforcer la cohésion sociale et à soutenir les efforts visant à rétablir la paix et la sécurité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a exprimé sa reconnaissance envers les employés du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, ainsi qu'aux efforts du Centre Beit Al-Turath, de la Commission nationale soudanaise pour l'UNESCO et du bureau de l'UNESCO au Soudan, pour leurs contributions majeures à la préservation de cet héritage culturel authentique.