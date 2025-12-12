Sénégal: Détérioration du solde commercial au mois d'octobre 2025

Le solde commercial se chiffre à -107,8 milliards de FCFA au mois d'octobre 2025 contre -81,9 milliards de FCFA au mois précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette dégradation est principalement due au creusement du déficit vis-à-vis de la Croatie (-142,3 milliards de FCFA contre -0,1 milliards de FCFA au mois précédent), de la France (-53,1 milliards de FCFA contre -3,6 milliards de FCFA), du Nigéria (-43,0 milliards de FCFA contre -9,6 milliards de FCFA) et des Etats-Unis d'Amérique (-31,8 milliards de FCFA contre -10,1 milliards de FCFA).

En revanche, note la même source , la réduction du déficit vis-à-vis du Nicaragua (-49,0 millions de FCFA contre -42,5 milliards de FCFA au mois précédent), de la Russie (-28,9 milliards de FCFA contre -49,6 milliards de FCFA) et de l'Inde (-10,6 milliards de FCFA contre -18,0 milliards de FCFA), d'une part, et l'amélioration de l'excédent à l'égard du Mali (+144,4 milliards de FCFA contre +84,3 milliards de FCFA au mois précédent), de l'Italie (+97,0 milliards de FCFA contre +40,2 milliards de FCFA), des Pays Bas (+96,5 milliards de FCFA contre +31,9 milliards de FCFA) et de la Suisse (+95,5 milliards de FCFA contre +24,2 milliards de FCFA), d'autre part, ont atténué cette dégradation.

Le cumul du solde commercial sur les 10 premiers mois de 2025 s'établit à -1 234,7 milliards de FCFA contre -2 810,6 milliards de FCFA à la même période en 2024.