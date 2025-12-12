Sénégal/Maroc: CAN Maroc 2025 - Le CNRA rappelle aux médias l'obligation de respecter les droits exclusifs de la RTS

11 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane GOUDIABY

Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a publié ce 11 décembre 2025 un communiqué appelant l'ensemble des médias audiovisuels à se conformer strictement au régime des droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

Le régulateur rappelle qu'il avait exigé, dans une note datée du 5 décembre 2025, que tous les éditeurs, distributeurs et diffuseurs disposant de droits sur la compétition fournissent, au plus tard le 10 décembre à 12 heures, les documents officiels attestant de leur autorisation de retransmettre les matchs.

Selon le CNRA, seule la Radiotélévision Sénégalaise (RTS) a transmis dans les délais les pièces justificatives requises. Ces documents, précise l'instance, comprennent notamment le contrat de licence conclu entre New World TV détenteur principal des droits médias de la CAN 2025 et la RTS.

Face à cette situation, le CNRA met en garde les radios, télévisions, distributeurs et autres diffuseurs contre toute retransmission illégale des rencontres. Il les exhorte à « s'abstenir de porter préjudice à la RTS » en respectant scrupuleusement ses droits exclusifs sur la diffusion de l'événement sportif.

À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN Maroc 2025, l'autorité de régulation entend ainsi prévenir toute violation des droits audiovisuels et garantir un cadre légal et équitable pour la couverture médiatique de la compétition.

