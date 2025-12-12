Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le congrès fédéral du PCT Pointe-Noire a vécu

Débutés le 6 décembre, les travaux du congrès fédéral du Parti congolais du travail (PCT) du département de Pointe-Noire se sont achevés, le 7 décembre, sous le patronnage d'Anatole Collinet Makosso, chef de la délégation nationale.

Ouvrant les travaux de ces retrouvailles, Anatole Collinet Makosso a rappelé aux congressistes qu'être associé à cette grande réflexion requiert un vrai sens de responsabilité avant d'inviter les membres de son parti à se concentrer sur les enjeux présents et futurs ainsi qu' à réfléchir sur les défis de l'heure. « Le congrès représente une occasion donnée aux militants de s'exprimer sur celui qui les représentera à l'élection présidentielle », a-t-il rappelé

Ainsi, les congressistes de la Fédération PCT Pointe-Noire ont fait des recommandations au 6e congrès ordinaire à l'effet d'investir le président du comité central de ce parti à l'élection présidentielle de mars 2026 et de réélire ce dernier comme président du comité central du PCT.

Clôturant les travaux de ce congrès, Anatole Collinet Makosso a expliqué que les fortes mobilisations des activités du parti, qui ont précédé la préparation du congrès à Pointe-Noire, constituent les indicateurs qui prouvent que le PCT a bien conquis l'espace politique, gagne du terrain et s'impose comme parti leader de ce département.

Quelques motions ont été lues au cours de ces travaux, notamment la motion de soutien au président du comité central, Denis Sassou N'Guesso, et la motion de félicitation au comité central et au secrétaire général Pierre Moussa. Plus de 150 délégués de la fédération PCT Pointe-Noire prendront part au 6e congres prévu du 27 au 30 décembre à Brazzaville.