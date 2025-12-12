Maroc: UNESCO - Le caftan marocain officiellement inscrit au patrimoine immatériel

Réuni en sa 20e session à New Delhi, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco a inscrit le 10 décembre le « Caftan marocain : arts, traditions et savoir-faire » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Cette inscription marque une reconnaissance internationale forte du rôle du Maroc dans la protection de son héritage culturel. Elle met également en lumière la vision du roi Mohammed VI, engagée depuis plusieurs années en faveur de la préservation des expressions artistiques authentiques et des savoir-faire traditionnels considérés comme essentiels au développement durable et à la cohésion sociale.

Symbole d'élégance et de raffinement, le caftan marocain porte une histoire pluriséculaire. Transmis de génération en génération, il reflète l'identité plurielle du pays et la créativité de ses artisans, dont les techniques varient d'une région à l'autre. Cette pièce maîtresse du patrimoine vestimentaire marocain continue aujourd'hui d'incarner l'alliance entre tradition, modernité et excellence artisanale.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) salue également, à travers cette décision, l'implication constante du Maroc au sein de l'organisation et son action en faveur de la diversité culturelle. Le Comité a souligné la contribution du Royaume à la sauvegarde d'un patrimoine vivant fondé sur la transmission intergénérationnelle, la créativité et le dialogue entre les cultures.

Fort de cette reconnaissance, le Maroc entend poursuivre et renforcer les actions destinées à protéger et valoriser les savoir-faire liés au caftan. Le Royaume réaffirme ainsi son attachement aux valeurs universelles de respect, de diversité et de partage qui fondent le mandat de l'Unesco.