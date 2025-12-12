Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La mairie s'engage dans la protection des orphelins

La mairie centrale de la ville océane a marqué un engagement fort en faveur de la protection de l'enfance en mettant à disposition un terrain de 1300 m² en plein centre-ville pour la construction d'un orphelinat et d'un dispensaire.

La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue en présence de la maire Evelyne Tchichelle, de l'artiste musicien Niska et des responsables de l'association Paris Pointe-Noire, porteuse du projet.

Au cours de cet événement symbolique, la maire de Pointe-Noire a salué une initiative « essentielle et urgente pour le bien-être des enfants vulnérables », réaffirmant la volonté de la municipalité d'accompagner les projets sociaux structurants.

Sur ce terrain situé au coeur de la ville sera construit un complexe destiné à offrir un environnement sûr et éducatif à 250 enfants issus des milieux précaires, ainsi qu'un dispensaire pour répondre aux besoins sanitaires de la communauté.

Présent aux côtés de l'association qu'il soutient depuis plusieurs années, Niska a souligné l'importance de ce projet pour la jeunesse congolaise. L'artiste a rappelé que cet orphelinat représente, « bien plus qu'un bâtiment, une chance pour des enfants qui méritent un avenir meilleur ».

La construction devrait démarrer dans les semaines à venir, après la finalisation des travaux de terrassement. L'orphelinat et le dispensaire seront dotés d'espaces de prise en charge, de salles d'activités, de dortoirs modernes et d'une unité médicale de proximité. Avec cette contribution, Pointe-Noire envoie un signal fort en matière de solidarité et de responsabilité sociale, tout en s'associant à un partenariat inédit entre acteurs locaux, diasporas engagées et personnalités du monde culturel.