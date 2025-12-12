Cote d'Ivoire: Autonomisation des jeunes/Réduction des émissions polluantes - Jean-Marc Yacé encourage les jeunes à l'entrepreneuriat

11 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

Le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, a pris part à l'ouverture du showroom de Bmb Motors, une entreprise ivoirienne dirigée par Martial Bassa.

La cérémonie, qui a mis en lumière les véhicules électriques, a eu lieu le samedi dernier, au siège de l'entreprise, à Cocody Les 2 Plateaux.

« C'est un opérateur économique qui se fait valoir au niveau de Cocody, un jeune qui fait la promotion de ce secteur dans notre commune. C'est pour moi un devoir d'être à ses côtés pour l'encourager et le soutenir », a-t-il déclaré.

Après la coupure du ruban par le maire, les invités ont visité les locaux de l'entreprise. « Nous voulons mettre en valeur le véhicule électrique qui n'est pas encore connu en Côte d'Ivoire », a indiqué Martial Bassa.

À l'en croire, le véhicule électrique est « respectueux de l'environnement », car il contribue à la réduction des émissions polluantes.

Martial Bassa emploie plus d'une vingtaine de personnes. Il fait du genre et de la jeunesse une priorité. Pour preuve, ses collaborateurs sont en majorité des jeunes filles et des jeunes talents.

