Cote d'Ivoire: Inclusion numérique - Plus de 1500 personnes formées dans neuf localités

Plus de 1500 bénéficiaires et neuf localités visitées. C'est le bilan chiffré de la tournée nationale de formation au numérique réalisée au cours de l'année 2025 par la Société nationale de développement informatique (Sndi).

La ville de Gagnoa a constitué le 5 décembre 2025, la dernière étape de cette tournée nationale de renforcement des compétences numériques, lancée en début d'année et destinée aux chefs traditionnels, aux femmes et aux jeunes des zones rurales, indique une note transmise par la Sndi.

Initié dans le cadre du Programme d'autonomisation numérique des populations, le dispositif a sillonné, depuis janvier 2025, plusieurs régions du pays afin de rapprocher le numérique des communautés locales. Outre Gagnoa, la tournée a concerné les villes de Tiassalé, Ferkessédougou, Sinématiali, Korhogo, Dimbokro, Adzopé, Katiola et Agboville.

Le programme comprend des modules d'éducation financière numérique, de maîtrise des compétences de base en informatique et d'utilisation des services numériques accessibles via la téléphonie mobile. Il est particulièrement orienté vers les entrepreneurs et porteurs de projets ruraux afin de renforcer leur autonomie économique.

Les participants ont également bénéficié d'ateliers pratiques sur la sécurité numérique, le leadership et le développement personnel, l'employabilité, l'introduction à l'intelligence artificielle ainsi que l'entrepreneuriat et la gestion administrative de base.