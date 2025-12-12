Cote d'Ivoire: Journée mondiale du climat - Une centaine d'étudiants sensibilisés à la préservation de l'environnement

11 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Firmin NDri Bonfils

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, une conférence de sensibilisation a été organisé le 8 décembre 2025, à l'intention de la jeunesse estudiantine à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Ayant pour thème national « Cultiver l'avenir : de la prise de conscience à l'action », la rencontre initiée par Victoire Aby-Say, présidente de l'Ong Climat, Genre et Art et son équipe, a été l'occasion pour trois experts en changement climatique et genre de développer cette problématique, et faire comprendre aux étudiants les enjeux d'un engagement salvateur pour l'environnement.

Ouvrant la cérémonie, Victoire Aby-Say a rappelé à ses jeunes hôtes la nécessité pour eux de s'engager dans la préservation de l'environnement. « Vous êtes l'avenir, et dans la construction de votre avenir, vous devez voir une réflexion verte alignée sur les objectifs de développement durable. Aujourd'hui, le changement climatique est irréversible, il faut donc s'adapter. Et comment s'adapter ? Il faut changer de comportement vis-à-vis de notre environnement. Il a un impact direct sur notre santé, notre économie et notre bien-être social. Continuer à ignorer cela va nous jouer de mauvais tours, et compromettre la bonne marche de l'humanité », a conseillé la présidente.

A sa suite, Dr Valérie Konin, spécialiste Chaire Unesco Eau, Femme et Climat, à l'aide de faits quotidiens, a illustré le changement climatique et ses effets pervers dans le quotidien des jeunes. Fort de ces exemples, elle a appelé le jeune à adopter un comportement écocitoyen.

Quant à Raphaël Ehui et Dr Mathieu Assa, ils ont fait savoir que le changement climatique n'a pas les mêmes effets sur le jeune garçon et la jeune fille. « Les inégalités préexistantes renforcent la vulnérabilité des populations », a dit Raphaël Ehui.

Tous ont convenu que le genre constitue un levier essentiel des politiques climat efficace. Les échanges entre les étudiants, pour la plupart de la faculté de Géographie, ont montré le grand intérêt des jeunes pour cette thématique.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

