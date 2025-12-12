Cote d'Ivoire: Journée internationale des droits de l'Homme - Anyama célèbre le 77e anniversaire de la Déclaration universelle

11 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

La commune d'Anyama a abrité, le mercredi 10 décembre 2025, la célébration nationale des 77 ans de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, autour du thème « Droits humains, nos essentiels de tous les jours ». Après Yopougon, Adjamé-Williamsville, Port-Bouët, Abobo, Attécoubé dans les années antérieures, la "cité de la cola" a été choisie pour l'édition 2025.

Dès l'ouverture, Kolo Touré, sous-directeur chargé du partenariat avec la société civile au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il a représenté le Premier ministre et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Kolo Touré a salué la mobilisation du public et rappelé que les droits humains doivent guider la vie quotidienne.

« Les droits de l'Homme ne sont pas des idées abstraites. Ils se vivent chaque jour », a-t-il affirmé. Et d'ajouter : « Les droits commencent "près de chez soi", dans les lieux les plus simples ». Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à « poursuivre avec fermeté le vaste chantier des droits de l'homme, pour une grande nation où le respect des droits de l'Homme par tous est effectif ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fanny Issouf, 2e adjoint au maire, a quant à lui, exprimé la reconnaissance de la commune : « Merci d'avoir choisi Anyama pour être au centre de la célébration des droits de l'Homme ».

Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'Homme (Cndh), a rappelé le parcours des précédentes éditions et l'importance du rendez-vous d'Anyama. « Sans droits, il n'y a pas de vie », a-t-elle affirmé. Elle a également évoqué les crises mondiales et appelle chaque citoyen à protéger la dignité humaine. Pour Namizata Sangaré, les droits de l'Homme sont « des opportunités et des richesses pour le développement de la société » et un socle essentiel pour une Côte d'Ivoire forte.

Un jeu de "génie en herbe", a opposé les jeunes d'Anyama à ceux du Parlement des jeunes. Les questions portaient sur les droits humains et l'histoire de la commune. L'exercice a permis de mettre en lumière les connaissances et l'engagement de la jeunesse.

La visite des stands a mis fin à une édition qui aura rappelé, avec force et simplicité, que les droits humains demeurent un pilier incontournable du vivre-ensemble.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.