Cote d'Ivoire: Accidents en baisse - L'OSER reçoit un appui matériel pour renforcer la prévention

L'Office de Sécurité Routière (OSER) a reçu un important lot de matériels destinés à renforcer ses actions de prévention et de contrôle sur les routes. La remise officielle a eu lieu au siège de l'institution, le 25 novembre 2025, en présence de Mme Nadine Monte Logba, Directrice des Affaires Institutionnelles et Juridiques de Brassivoire, représentant le Directeur Général, M. Victor Madiela.

Le don est constitué d'alcootests, d'éthylotests, d'embouts de soufflage et de kits de sensibilisation comprenant des tee-shirts et des affiches. Ce geste s'inscrit dans le cadre d'un partenariat établi depuis six ans entre l'OSER et Brassivoire, visant à appuyer les initiatives nationales de lutte contre les accidents de la circulation.

Ce soutien intervient notamment dans le prolongement de la campagne annuelle « Enjoy Heineken Responsibly », axée sur la sensibilisation à la consommation responsable et à la prudence sur les routes.

Lors de la cérémonie, le Directeur Général de l'OSER, M. Étienne Kouakou, a salué la régularité de cet appui et son impact sur la sécurité routière. « L'engagement citoyen de Brassivoire nous permet d'éviter de nombreux accidents sur nos routes », a-t-il affirmé, soulignant l'importance de renforcer les équipements de prévention.

Les données présentées par M. Tuo Siaka, Sous-Directeur de la Circulation Urbaine, confirment une amélioration notable des indicateurs d'accidentalité. Entre 2021 et 2025, le nombre d'accidents de la circulation est passé de 14 234 à 13 481 (janvier-octobre 2025), soit une baisse de 6 %. Plus significatif encore, le nombre de décès enregistrés sur les routes a diminué de 1 641 à 1 040 sur la même période, représentant une réduction de 20 %.

Face à ces avancées, les responsables de Brassivoire ont réaffirmé leur volonté d'accompagner durablement l'OSER dans sa mission de prévention et de promotion d'une mobilité plus sûre pour l'ensemble des usagers.