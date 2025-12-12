Cote d'Ivoire: Adzopé - Un Forum des stages ce samedi au Centre culturel

Le Conseil régional de La Mé organise, ce samedi 13 décembre 2025, un Forum des stages, de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui se tiendra au centre culturel d'Adzopé, autour du thème « former, insérer, transformer : les clés d'une employabilité durable ».

Il s'agit, pour les organisateurs, de créer un cadre de rencontre entre les institutions publiques, les entreprises, les acteurs de la formation professionnelle et les demandeurs d'emploi. Cela, dans la perspective de renforcer les compétences et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de cette région. De sorte à créer les conditions visant à d'améliorer leur employabilité et à promouvoir l'entrepreneuriat. L'objectif est de dynamiser l'économie locale.

Ateliers, entretiens, la présentation des opportunités économiques... sont au menu de ce forum dont les résultats attendus passent par la mobilisation de plus de 1500 jeunes qui seront mis en contact avec des entreprises et autres structures. Cela, dans un esprit de renforcement du partenariat État -secteur privé dans le cadre de la formation professionnelle. Jeunes diplômés ou non, étudiants, jeunes artisans, entrepreneurs sont attendus. Ces assises se dérouleront sous l'autorité du ministre d'État, conseiller spécial à la Présidence de la République, Patrick Jérôme Achi, également président du Conseil régional.