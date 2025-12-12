Tunisie: Le président de la République reçoit le premier ministre algérien

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le premier ministre Algérien, Sifi Ghrieb, accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et de l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Azzouz Baalal.

Cité dans un communiqué, le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour rappeler les dates-phare marquant des relations tuniso-algériennes, notamment, lors de la bataille de libération des deux pays, transmettant au premier ministre algérien ses sincères salutations au Président Abdelmadjid Tebboune et ses voeux au peuple algérien frère pour un surcroît de progrès, de prospérité et de développement.

Le président de la République a, par ailleurs, mis l'accent sur le caractère privilégié des relations tuniso-algériennes et la coopération de longue date entre les deux pays, soulignant l'importance que revêt l'action commune à l'occasion de la tenue des travaux de 23e session de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne afin de surmonter les obstacles et de mettre en oeuvre au plus vite les projets communs des deux pays.

Profondément conscient des défis posés par une conjoncture internationale en pleine mutation, le président Saïed a souligné que les changements rapides que connaît le monde d'aujourd'hui commandent impérativement d'engager une action commune et d'oeuvrer à créer la richesse dans les deux pays, tant dans le secteur public que privé.

Aussi, dans le cadre de cette réunion, le chef de l'Etat a passé en revue les derniers développements survenus sur la scène internationale, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination entre les deux pays afin de faire face aux différents défis au service de la justice, de la sécurité et de la stabilité.

Il a, dans ce contexte, réaffirmé la position de principe de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à recouvrer ses droits et à établir son Etat indépendant avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

A l'issue de sa rencontre avec le chef de l'Etat, le responsable algérien a déclaré via une vidéo publiée sur la page de la présidence de la République avoir rencontré le président de la République, Kais Saïed, et lui a transmis les sincères salutations du président Abdelmadjid Tebboune.

Le premier ministre algérien a, en outre, annoncé avoir transmis au président Saïed l'intérêt que porte le président Tabboune au développement et à la promotion des relations bilatérales tuniso-algériennes ainsi que sa ferme volonté de poursuivre sa collaboration avec le président Saïed afin de renforcer le partenariat entre les deux pays sur la voie de l'intégration stratégique et d'un développement solidaire et inclusif, conformément à l'approche adoptée lors de la visite d'État du président Tebboune en Tunisie en décembre 2021.

Le responsable algérien a ajouté que le président de la République, Kais Saïed, a fait part de son estime et considération à son frère le président Abdelmadjid Tebboune, réaffirmant sa détermination à oeuvrer de concert avec lui pour promouvoir le partenariat entre les deux pays.

L'invité algérien a également déclaré avoir eu l'occasion de prendre connaissance de l'analyse pertinente avancée par le Président Saïed sur les moyens visant à renforcer la coopération entre les deux pays et à mobiliser les ressources disponibles dans la perspective de hisser ce partenariat tuniso-algérien aux plus paliers.

Toujours selon le premier ministre algérien, la réunion a été l'occasion d'examiner l'état d'avancement des préparatifs engagés en prévision de la réunion de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne prévue demain et de mettre l'accent sur la nécessité de saisir l'opportunité de sa tenue pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels de coopération entre les deux pays et créer ainsi les conditions idoines au développement de leur partenariat au service des intérêts communs et des aspirations des deux peuples frères.

Revenant sur les questions évoquées lors de cette rencontre, le premier ministre algérien a souligné que la réunion a porté sur les perspectives prometteuses et les opportunités de promotion du commerce et des investissements bilatéraux, ajoutant que ces dossiers seront au centre des travaux du Forum économique tuniso-algérien, qui se tient, aujourd'hui, avec la participation de nombreux acteurs économiques des deux pays.

Il a déclaré que la tenue de ce forum se veut une occasion idoine pour mettre en avant les énormes potentialités qu'offre le partenariat économique et pour souligner son rôle dans la promotion du développement des deux pays et la réalisation d'une prospérité partagée pour leurs peuples frères.

Ce forum, a-t-il indiqué, serait bien une étape-clé sur la voie de l'instauration d'un partenariat global faisant impliquer les institutions, les compétences et les ressources humaines algériennes et tunisiennes et d'une action commune pour un avenir prometteur des deux peuples et pays frères.

Sur un autre plan, le premier ministre algérien a annoncé que la rencontre avec le président Saïed a été l'occasion de réaffirmer la convergence de vues entre les deux pays autour des différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont notamment, la cause palestinienne et les moyens permettant au peuple palestinien frère de recouvrer ses droits légitimes à établir un État indépendant avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

La rencontre a, a-t-il conclu, a permis de débattre de la situation dans la région, tout particulièrement la situation en Libye et d'examiner les moyens permettant de contribuer à l'avancement du processus de règlement politique dans ce pays voisin et frère.