Madagascar: Pr. Jeanne Eliane Roger Lantovololona - La physico-chimie, mise au service des ressources renouvelables

12 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

La soutenance de thèse pour l'obtention de l'Habilitation à Diriger des Recherches du Professeur Jeanne Eliane Roger Lantovololona, tenue samedi 6 décembre à l'Université d'Antananarivo, a mis en lumière l'ampleur d'un travail scientifique qui s'inscrit au coeur de la valorisation des ressources naturelles renouvelables.

Ses recherches, réunies sous le titre « La physico-chimie des mélanges complexes au service des ressources naturelles renouvelables », montrent comment la physico-chimie contribue aujourd'hui à l'exploitation durable des matériaux d'origine naturelle.

En associant sciences fondamentales et compréhension fine des richesses du territoire, la chercheuse démontre que l'analyse des mélanges complexes permet non seulement de mieux trier et transformer les matières premières, mais aussi de réduire le gaspillage grâce à des procédés compatibles avec les impératifs environnementaux. Ce positionnement s'inscrit dans les écologies industrielles, un domaine qui encourage une production plus rationnelle et plus propre.

Parcours exemplaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette soutenance marque une étape majeure dans un parcours déjà riche. Le Pr. Lantovololona a mené ses travaux entre Madagascar et l'Allemagne, aboutissant à treize publications internationales. Une part essentielle de ses recherches concerne les plantes médicinales et les préparations traditionnelles. Avant toute consommation ou mise sur le marché, ces substances doivent passer par des analyses rigoureuses faisant appel à la chromatographie, à la spectrométrie ou encore à la spectroscopie.

Ces méthodes assurent la sécurité et l'efficacité des produits, révélant l'importance de la physico-chimie dans la validation scientifique des savoirs traditionnels. La discipline dépasse largement le cadre pharmaceutique en intervenant aussi bien dans le traitement du bitume que dans la production de carburants, de lubrifiants, de briques,... autant de domaines où l'analyse des mélanges complexes constitue un outil stratégique pour un développement durable.

En parallèle de ses activités de recherche, le Pr. Lantovololona enseigne à la Faculté des Sciences ainsi qu'à la Faculté de Médecine, mention Pharmacie. Le jury a salué la solidité et la cohérence de son parcours, lui attribuant l'HDR à l'unanimité.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.