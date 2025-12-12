Madagascar: Pr. Jeanne Eliane Roger Lantovololona - La physico-chimie, mise au service des ressources renouvelables

La soutenance de thèse pour l'obtention de l'Habilitation à Diriger des Recherches du Professeur Jeanne Eliane Roger Lantovololona, tenue samedi 6 décembre à l'Université d'Antananarivo, a mis en lumière l'ampleur d'un travail scientifique qui s'inscrit au coeur de la valorisation des ressources naturelles renouvelables.

Ses recherches, réunies sous le titre « La physico-chimie des mélanges complexes au service des ressources naturelles renouvelables », montrent comment la physico-chimie contribue aujourd'hui à l'exploitation durable des matériaux d'origine naturelle.

En associant sciences fondamentales et compréhension fine des richesses du territoire, la chercheuse démontre que l'analyse des mélanges complexes permet non seulement de mieux trier et transformer les matières premières, mais aussi de réduire le gaspillage grâce à des procédés compatibles avec les impératifs environnementaux. Ce positionnement s'inscrit dans les écologies industrielles, un domaine qui encourage une production plus rationnelle et plus propre.

Parcours exemplaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette soutenance marque une étape majeure dans un parcours déjà riche. Le Pr. Lantovololona a mené ses travaux entre Madagascar et l'Allemagne, aboutissant à treize publications internationales. Une part essentielle de ses recherches concerne les plantes médicinales et les préparations traditionnelles. Avant toute consommation ou mise sur le marché, ces substances doivent passer par des analyses rigoureuses faisant appel à la chromatographie, à la spectrométrie ou encore à la spectroscopie.

Ces méthodes assurent la sécurité et l'efficacité des produits, révélant l'importance de la physico-chimie dans la validation scientifique des savoirs traditionnels. La discipline dépasse largement le cadre pharmaceutique en intervenant aussi bien dans le traitement du bitume que dans la production de carburants, de lubrifiants, de briques,... autant de domaines où l'analyse des mélanges complexes constitue un outil stratégique pour un développement durable.

En parallèle de ses activités de recherche, le Pr. Lantovololona enseigne à la Faculté des Sciences ainsi qu'à la Faculté de Médecine, mention Pharmacie. Le jury a salué la solidité et la cohérence de son parcours, lui attribuant l'HDR à l'unanimité.