Ile Maurice: Veille de fortes pluies en vigueur

Un bulletin de veille de fortes pluies a été émis à 04h15 ce vendredi 12 décembre pour Maurice. Cette veille restera valable jusqu'à demain, samedi 13 décembre 2025 à 05h00. Selon les services météorologiques, les conditions atmosphériques demeurent humides et instables sur la région, favorisant la formation de nuages actifs.

Des averses modérées et localisées sont prévues au cours de la journée. Celles-ci pourraient devenir temporairement fortes par moments et s'accompagner d'orages.

Des accumulations d'eau sont probables, notamment dans les zones habituellement sujettes aux inondations. La visibilité pourrait également être réduite par endroits, en raison du brouillard et sous les averses, rendant les conditions de circulation plus difficiles.