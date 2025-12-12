Ile Maurice: Suspense sur le quantum prévu aujourd'hui, les syndicalistes mécontents

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a présidé, hier, une réunion tripartite avec le patronat et les représentants syndicaux pour discuter de la compensation salariale de 2026. Le chef du gouvernement a dit que le Conseil des ministres de ce vendredi 12 décembre tranchera sur le montant qui sera accordé aux travailleurs du secteur public et privé.

À la sortie de la réunion, le mood des syndicalistes n'était pas tout à fait positif. Ainsi, Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Union, a jugé la rencontre «positive» mais, pour lui, ce n'était pas vraiment une tripartite car le patronat n'avait pas avancé de chiffres, pourtant essentiel pour une vraie discussion. Bien qu'il y ait des syndicats impliqués, il manque, selon lui, une avancée chiffrée de la part du patronat et du gouvernement. «On attend que le Premier ministre présente des chiffres à la réunion du Conseil des ministres. Il doit garder à l'esprit que la classe ouvrière souffre et qu'il est crucial de proposer une compensation adéquate pour soutenir les familles dans le pays.»

Ramesh Ramnarain, vice-président du Mauritius Trade Union Congress, et Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress, ont insisté sur le fait que la compensation salariale ne doit pas se focaliser uniquement sur le taux d'inflation. Selon eux, le gouvernement doit être conscient de l'endettement des travailleurs et de l'impact de l'érosion du pouvoir d'achat.

Ce dernier, ne doit pas ignorer la souffrance des travailleurs, surtout avec la suppression des aides sociales et la pension de vieillesse passée à 65 ans, la protection des plus vulnérables et l'éradication de la pauvreté étant essentielles. «Tous les travailleurs doivent bénéficier d'une compensation salariale uniforme afin de ne pas sacrifier la classe moyenne, qui est cruciale pour l'économie nationale. L'équité salariale doit être une priorité», a déclaré Haniff Peerun. La Mauritius Trade Union Congress a proposé une augmentation de Rs 1 500 pour tous les travailleurs. «Cette initiative vise à apaiser une crise sociale dans le pays. Le Premier ministre est conscient de la gravité de la situation», a souligné pour sa part Ramesh Ramnarain.

Clency Bibi, porte-parole de la General Workers Federation, a exprimé son étonnement : d'après lui, c'est la première fois qu'à la fin d'une réunion, les syndicalistes ignorent toujours le montant de la compensation qui sera accordée aux travailleurs. Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Others Unions, a affirmé qu'il avait, durant la réunion, mis en avant la montée constante du prix des commodités malgré les aides gouvernementales.

Selon lui, quand les prix augmentent, les revenus du gouvernement aussi augmentent en termes de taxes perçues. «Une grande majorité de la population (plus de 233 000 salariés) perçoit moins de Rs 25 000 par mois, indiquant qu'ils vivent au seuil de pauvreté selon le bureau des Statistiques. Les besoins humains fondamentaux doivent être pris en compte par le gouvernement en faveur de la population vulnérable. Une réelle volonté de changement pourrait conduire à des améliorations significatives dans le bien-être général des citoyens. La complexité du système économique actuel requiert des solutions innovantes et adaptées.»

Du côté du gouvernement, le ministre du Travail, Reza Uteem, a expliqué que les travailleurs réclamaient une compensation salariale tandis que les représentants du secteur privé ont insisté sur les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Certains ont même suggéré que le coût de cette compensation devrait être répercuté sur les consommateurs, à moins qu'une aide gouvernementale ne soit accordée pour couvrir le surplus. En outre, des responsables ont mentionné que de nombreuses petites et moyennes entreprises nécessite un soutient gouvernemental.

«Le Premier ministre a pris des notes détaillées et a prévu une discussion approfondie lors du Conseil des ministres pour décider du taux de compensation salariale. Le chiffre proposé par les syndicalistes se situe entre Rs 800 et Rs 1 700, tandis que Business Mauritius a suggéré de se baser sur le taux d'inflation mesuré par Statistics Mauritius en se limitant aux travailleurs gagnant moins de Rs 18 000.» Ajoutant : «Toutes les propositions seront examinées lors du Conseil des ministres pour prendre une décision finale.»