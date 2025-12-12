Afrique de l'Ouest: Clôture du Sommet Msgbc Oil, Gas & Power - Ce qu'il faut retenir de cette 4e édition tenue à Dakar

La 4e édition du Sommet Msgbc Oil, Gas & Power s'achève après trois jours d'intenses échanges stratégiques réunissant des décideurs de premier rang, des investisseurs, des experts et des acteurs industriels engagés du secteur énergétique africain et mondial.

Selon un communiqué de presse, organisé sous le thème «Énergie, pétrole et mines en Afrique » une synergie pour un développement économique inclusif », ce rendez-vous majeur a confirmé la volonté des pays du bassin Msgbc (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry) de bâtir une souveraineté énergétique africaine, fondée sur une coopération régionale renforcée, une intégration des marchés et une transition énergétique juste et équitable.

L e document de revenir sur les points forts du sommet. Il s'agit selon la note, de l'engagement pour un marché énergétique intégré et des infrastructures mutualisées; la promotion du contenu local et des chaînes de valeur africaines; l'accélération de la transition énergétique, en combinant hydrocarbures et énergies renouvelables ; le renforcement du rôle des institutions panafricaines telles que l'Appo et la Banque africaine de l'Énergie pour mobiliser des financements africains pour des projets africains.

Le communiqué souligne que le Sénégal a étalé ses grandes opportunités d'investissements illustrées notamment par les belles performances opérationnelles de Sangomar et de Gta. «Le pays s'ouvre résolument aux investisseurs pour dynamiser l'exploration de son bassin en offrant un cadre attractif, transparent, sur et compétitif.

Cette approche vise à renforcer les partenariats existants, à stimuler de nouveaux projets, à renforcer la coopération et à consolider la place du Sénégal comme hub énergétique régional. Cette vision tracée par les plus hautes autorités trouve un écho très favorable auprès des nombreux partenaires nouveaux ou anciens, présents à la conférence, qui apprécient cet enracinement sénégalais dans le respect des engagements contractuels et la claire défense des intérêts nationaux légitimes », lit-on dans le document.

Cette stratégie, ajoute la même source, n'implique en aucun cas la nationalisation du projet Yakaar-Teranga. Il convient de rappeler que Kosmos demeure un partenaire stratégique du Sénégal et a joué un rôle déterminant dans le développement du secteur pétrolier et gazier national.

Le Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines collaborera étroitement avec Kosmos et Petrosen afin d'assurer, conformément aux dispositions contractuelles, le transfert de la licence à l'État du Sénégal à l'échéance prévue en juillet 2026.

«Le Sénégal a l'honneur d'accueillir la 5e édition du Sommet Msgbc Oil, Gas & Power, qui se tiendra à Dakar du 1er au 3 décembre 2026. Ce prochain rendez-vous sera l'occasion de mesurer les progrès accomplis et de franchir de nouveaux jalons vers une Afrique unie et souveraine sur le plan énergétique », renseigne le communiqué.

«Ce sommet marque un tournant. L'Afrique n'est plus spectatrice de son destin énergétique, elle en est l'architecte. Ensemble, faisons de cette décennie celle où notre continent passe de la promesse à la puissance», a déclaré le représentant du Ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines du Sénégal lors de la clôture.