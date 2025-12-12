Sénégal: Extraditions - Dakar applique la réciprocité et suspend son accord avec Paris

12 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Le Sénégal a décidé d'opposer un principe strict de réciprocité à la France en gelant leur accord d'extradition, a annoncé jeudi la garde des Sceaux, Yacine Fall, devant l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen du budget 2026 de son département arrêté à 81,01 milliards FCfa.

Selon elle, cette mesure restera en vigueur tant que Paris ne donnera pas suite aux demandes d'extradition de deux ressortissants sénégalais recherchés par la justice.

« Nous avons fourni toutes les justifications nécessaires et nous maintenons nos demandes. Tant qu'elles ne seront pas satisfaites, nous suspendrons toute extradition vers la France », a notamment déclaré la ministre de la Justice insistant sur le fait que « la réciprocité va s'appliquer » face au blocage observé côté français.

Parmi les deux Sénégalais réclamés figure le journaliste et PDG du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne.

Dans sa prise de parole à l'hémicycle, Yacine Fall a fait savoir que Dakar n'a pas obtenu de réponse sur ces dossiers alors que la France continue d'adresser à la justice sénégalaise des requêtes d'extradition, souvent concernant des citoyens français ou des binationaux.

La ministre a rappelé que, sur la vingtaine de demandes transmises par Paris en 2024 et 2025, le Sénégal a donné une suite favorable à trois d'entre elles et en a rejeté quatre. « En raison du blocage de nos deux demandes, nous n'avons pas donné suite à dix autres requêtes venues de France », a-t-elle précisé.

Douze dossiers français sont désormais concernés par la suspension décidée par Dakar. Les personnes visées par des mandats français continueront d'être interpellées si nécessaire, mais « nous ne les extraderons pas », a enfin assuré la garde des Sceaux, qui répondait aux interpellations des parlementaires.

