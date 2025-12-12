Sénégal: Le centre de santé de Bargny doté d'un service de radiologie numérique

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la Compagnie d'électricité du Sénégal a octroyé, pour un coût global avoisinant les 40 millions, un service de radiologie au centre de santé de Bargny. Ce matériel de dernière génération permettra une meilleure prise en charge des patients.

Ouf de soulagement pour les populations de Bargny. Celles-ci n'auront plus besoin de se référer à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque ou ailleurs pour les services de radiologie. Le maire Djibril Faye et le secrétaire général de la Compagnie d'électricité du Sénégal (CES) ont procédé, ce mercredi 10 décembre, à l'inauguration du service de radiographie numérique.

Dr Papa Maguette Fall, médecin-chef du centre de santé, accueille avec joie l'installation de ce service qui, selon lui, vient à son heure. « Vu ce à quoi nous aspirons en qualité de soins, il est tout à fait normal de disposer de ce genre de service. Celui-ci nous permettra de répondre aux besoins du malade, mais également de faciliter la prise en charge pour le prestataire », affirme-t-il.

Toujours sur l'importance de ce service, le médecin-chef souligne que la disposition de ce matériel permettra, une fois le patient admis, de pouvoir faire les batteries d'analyses, d'avoir le diagnostic et de pouvoir le référer pour une meilleure prise en charge. Pour un usage efficace et efficient de cette machine de radiologie, le médecin-chef a formulé le voeu ardent de disposer d'un technicien. « Ce technicien nous permettra, au-delà même de la radio, d'envisager tous les services d'imagerie possibles », formule-t-il comme requête.

Aminata Gueye, 2e adjointe au maire et présidente de la commission Santé, affirme que l'acquisition de ce service de radiologie numérique constituait une vieille doléance. Selon elle, après l'érection de ce centre de santé secondaire, des manquements ont été constatés dans la prise en charge adéquate. Il fallait relever le plateau médical. C'est dans ce sens, précise-t-elle, que la mairie de Bargny a sollicité des entreprises et que la centrale électrique a répondu favorablement. Elle a pris entièrement en charge l'installation du service à hauteur de 40 millions de F CFA.

« Nous oeuvrons pour améliorer les conditions de vie des communautés riveraines. Nous nous sommes dit, sur requête du maire, que nous devrions les accompagner afin de rendre disponible un appareil de radiographie », révèle Mor Sèye Fall, responsable RSE et communication à la CES. Dans les perspectives, la CES envisage la construction, en 2026, d'une école inclusive munie d'un poste de santé à Bargny Ville Verte.