Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 Décembre 2025

Sénégal : La Cour suprême annule la procédure de certification des médias instaurée par le Ministère de la Communication

La Chambre administrative de la Cour Suprême du Sénégal a rendu un jugement majeur, anéantissant les arrêtés du ministre de la Communication, Monsieur Alioune Sall. Cette décision, accueillie comme une victoire majeure par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), met un coup d'arrêt brutal à une manœuvre jugée arbitraire visant à subordonner et contrôler l'existence légale des médias par l'État.

Le cœur du litige résidait dans plusieurs arrêtés ministériels qui entendaient mettre en place une nouvelle structure de régulation : une plateforme d'inscription obligatoire pour les organes de presse et une commission d'examen et de validation de leur légalité. En saisissant la Cour Suprême, le CDEPS dénonçait la mainmise illégale du Ministère sur un droit fondamental. [Source allAfrica]

La CEDEAO baisse les taxes aériennes pour faire chuter le coût des vols

Réunis à Abuja en décembre 2024, les chefs d’État de la région ont approuvé la suppression de plusieurs taxes sur le transport aérien et une réduction de 25 % des frais passagers et de sûreté. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Pendant des années, l’aviation ouest-africaine a été freinée par des taxes et redevances trop nombreuses. Selon des études régionales et internationales, les passagers peuvent parfois payer jusqu’à 66 frais différents, et les compagnies aériennes plus de 100 taxes. Une situation qui pénalise les voyages, le tourisme et le commerce. [Source Africanews]

Bilan du président Faustin-Archange Touadéra avant la présidentielle en Centrafrique

Mardi dernier, à quelques jours de l’élection présidentielle de la République centrafricaine prévue le 28 décembre 2025, le président Faustin-Archange Touadéra a présenté devant l’Assemblée nationale le bilan de son action couvrant la période 2024-2025, ainsi que les projets et perspectives du Plan national de développement 2024-2028.

Le chef de l’État centrafricain a dressé un inventaire portant sur tous les secteurs incontournables du pays, santé, économie, éducation, sécurité, en exposant les priorités nationales et les projets structurants qui guideront l’avenir du pays. [Source Afrik.com]

Guinée Bissau: Le procureur général rejette toute reprise du processus électoral

Le procureur général de la République de Guinée-Bissau, Amadu Tidjane Baldé, a douché les derniers espoirs d'une issue rapide à la crise politique. Face à la presse, ce mercredi 11 décembre, à l'issue d'une inspection complète du siège de la Commission nationale électorale, il a affirmé qu'il n'existait « aucune condition technique ou matérielle pour reprendre ou conclure le processus électoral interrompu ».

Selon lui, les dégâts causés par l'invasion armée du bâtiment, survenue quelques heures avant la publication des résultats provisoires des élections du 23 novembre, rendent impossible toute tentative de reconstitution des données. Une partie essentielle du matériel électoral et des registres de dépouillement a été « confisquée par des hommes armés », a-t-il précisé, soulignant l'absence totale d'éléments fiables permettant d'établir les résultats. (Source Le Soleil)

La Banque de France visée par une plainte pour complicité de génocide au Rwanda

Une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité a été déposée contre la Banque de France, accusée d’avoir validé plusieurs virements en faveur de la Banque nationale du Rwanda en pleine période du génocide des Tutsi, malgré l’embargo décrété par l’ONU sur les ventes d’armes.

Les parties civiles, réunies au sein du Collectif des parties civiles pour le Rwanda, estiment que ces transferts – plus de 3 millions de francs entre mai et août 1994 – ont facilité l’approvisionnement des autorités génocidaires, notamment via la société Alcatel. La Banque de France affirme ne trouver aucune trace de ces opérations, détruites selon elle après dix ans. [Source Africa Radio]

Afrique du Sud: le parti historique de l'ANC reconnaît des problèmes financiers

En Afrique du Sud, l’ANC, le Congrès national africain fondé par Nelson Mandela, vient de clore à Johannesburg son Conseil général national (8-12 décembre), un rendez-vous régulier qui permet au parti de faire le point sur sa situation. Au-delà de la baisse de popularité qui l’a contraint, depuis juin 2024, à gouverner en coalition pour la première fois en trente ans, ce sont surtout les problèmes financiers récurrents du parti qui préoccupent. [Source RFI]

Au Togo, le rite de la pierre sacrée reconnu par l’UNESCO

Après des années d’attente, les peuples Guin d’Aného voient leur rite sacré du nouvel Epé Ekpé inscrits au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Une annonce qui a suscité joie et fierté à Aného, comme l’exprime Alexis Aquereburu, maire de la Commune des Lacs 1.

"C’est un sentiment de très grande fierté. Cette reconnaissance arrive au bon moment. Elle consacre la valeur exceptionnelle de ce rite et son ancrage dans le temps. Mais elle contribue aussi au développement économique de notre ville."

Alexis Aquereburu veut faire de la culture, l'un des axes de développement de la ville tricentenaire. "C'est en développant la culture, qu’on développe l'écotourisme", a-t-il précisé. [Source Deutsche Welle]

Cameroun: Première audience pour 77 personnes arrêtées après les contestations post-électorales

Au Cameroun, une première grande audience s’est tenue jeudi 11 décembre au tribunal militaire de Yaoundé pour les personnes interpellées lors des contestations postélectorales. Au total, 77 prévenus ont comparu. Ils avaient été arrêtés dans la capitale après les manifestations qui ont suivi la déclaration de victoire de l’opposant Issa Tchiroma Bakary à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. ( Source PressAfrik)

Afrique: Appel à soutenir la transformation des Pme grâce à l'affacturage

L'Afrique devra multiplier par près de cinq son volume d'affacturage pour libérer pleinement le potentiel de ses Petites et moyennes entreprises (Pme), moteur essentiel de la croissance et de l'emploi. C'est l'appel lancé par Afreximbank lors de son atelier annuel sur l'affacturage, organisé à Abidjan en partenariat avec Fci.

Selon un communiqué de la banque, le continent doit atteindre au moins 240 milliards d'euros d'affacturage, soit 10 % de son Produit intérieur brut (Pib), pour combler le déficit de financement qui freine depuis longtemps l'expansion de ses Pme. (Source Lejecos)

Ethiopie: Le pays accélère ses efforts pour adhérer à l'OMC d'ici 2026

L'Éthiopie fait des progrès significatifs en vue d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'ici 2026, selon Kassahun Gofe, négociateur en chef et ministre du Commerce et de l'Intégration régionale.

Un forum intitulé « Intégrer l'Éthiopie, transformer le commerce » est actuellement en cours, en présence du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, dans le but de sensibiliser les parties prenantes au processus d'adhésion du pays à l'OMC et aux progrès réalisés à ce jour.

L'Éthiopie participe depuis près de deux décennies à des discussions bilatérales et multilatérales visant à s'intégrer pleinement dans l'économie mondiale. (Source Ethiopian News Agency)