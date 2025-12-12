Sénégal: Le président Faye veut une évaluation l'état d'exécution du Plan d'urgence pour l'Enseignement supérieur

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a instruit le gouvernement à procéder à l'évaluation de l'état d'exécution du Plan d'urgence pour l'Enseignement supérieur, a appris l'APS du communiqué du Conseil des ministres.

"L'objectif de cette procédure est de mettre fin à l'instabilité académique et sociale dans les universités publiques et d'apporter une solution à la problématique du financement du système d'enseignement supérieur", a déclaré le chef de l'Etat cité dans le texte.

Bassirou Diomaye Faye a instruit également les ministres de l'Enseignement supérieur et des Infrastructures de "finaliser l'évaluation globale de l'application du système Licence-Master-Doctorat (LMD) et de faire, pour chaque université publique, l'état de prise en charge des besoins".

Les directives présidentielles vont aussi dans le sens de faire le point sur "la situation des chantiers concernant les infrastructures académiques et sociales".

Le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de "développer la digitalisation des enseignements et travaux de recherche, de renforcer l'Université numérique du Sénégal Cheikh Hamidou Kane et de développer les Espaces numériques ouverts (ENO) ainsi que les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP)".

"Cela permettra d'adapter les formations aux besoins de l'économie nationale", a souligné le président Faye.