Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement d''accentuer' l'exécution de la politique ferroviaire

Dakar — Le président de la République a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 11 décembre, d"'accentuer" la mise en oeuvre de la politique ferroviaire de l'État en réhabilitant les Chemins de fer du Sénégal, le gestionnaire des infrastructures de ce sous-secteur des transports.

"Considérant que l'attractivité et la valorisation des territoires reposent sur le développement des transports, le chef de l'État demande au gouvernement d'accentuer la mise en oeuvre de la politique ferroviaire en veillant notamment à la réhabilitation des Chemins de fer du Sénégal", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye veut qu'il y ait une "cohérence" de la réhabilitation des transports ferroviaires avec l'exploitation et l'expansion du Train Express régional.

Il a demandé aussi au gouvernement de s'atteler à "la finalisation [du] schéma directeur national de développement du ferroviaire", à "la réalisation des études requises et [à] la recherche du financement des lignes ferroviaires validées, sur un horizon décennal".

"Le président de la République demande au Premier ministre de mettre en place un conseil national du ferroviaire en vue d'une maîtrise stratégique et d'une meilleure coordination des projets et de leur impact sur la modernisation des transports terrestres, le développement territorial et l'emploi", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.