Sénégal: Bambey - Insécurité alimentaire - Plus de 2730 ménages vulnérables ciblés

Un comité départemental de lancement et de ciblage géographique des ménages éligibles au Projet START READY s'est tenu hier, jeudi, à la Préfecture de Bambey. Il y a au total 2730 ménages très vulnérables sur plus de 8000 ménages qui seront accompagnés, ces prochains jours, pour faire face à l'insécurité alimentaire.

La situation de l'insécurité alimentaire au niveau de Bambey reste préoccupante voire critique. Cette situation s'explique par l'installation tardive de l'hivernage avec des semis de 3 à 4 fois surtout dans la zone Nord-ouest des communes de Dinguiraye, Gawane Baba garage Keur Samba Kane et dans le Nord de l'arrondissement de Ngoye. Moustapha Guèye, le chef du bureau régional de la sécurité alimentaire de Diourbel explique : « la situation alimentaire post récolte est atténuée. Mais en ce qui concerne Bambey, il faut dire qu'il a hérité d'une situation difficile. Depuis l'année de consommation 2022-2023, le département est passé en crise alimentaire. Depuis lors et jusqu'à présent, aucune intervention n'est notée dans le cadre de la riposte nationale.

Ce qui est digéré difficilement par les populations. Si d'autres facteurs liés aux changements climatiques, absence de pluies, pause ainsi qu'arrêt précoce des pluies, cela entraine des difficultés car il y a des localités qui n'ont pas récolté. C'est dans ce contexte qu'Oxfam a mis en place un projet dénommé START READY pour apporter une réponse humanitaire aux ménages vulnérables et faire face à l'insécurité alimentaire.

Pour Rokhya Fall, assistante recherche innovation à Oxfam Sénégal, il y a bel et bien une situation d'insécurité selon les dernières données du cadre harmonisé où on note des ménages très vulnérables pour lesquels il faudrait une assistance rapide qui est l'objet de ce mécanisme. Le bureau régional de la sécurité alimentaire a identifié plus de 8000 ménages vulnérables. Il y a 2 370 ménages qui sont ciblés dans la zone de Bambey.

Il y aura également une activité d'enquête complémentaire et des vérifications qui seront faites les prochains jours pour identifier les ménages les plus vulnérables mais aussi des activités de sensibilisation sur le processus d'enquête d'une ligne verte de recevabilité mise en place pour permettre aux bénéficiaires d'avoir des informations. Et il y aura un cash transfert pour les ménages. L'adjoint au Préfet de Bambey, Moussa Ba, a exhorté les autres ONG à aider les populations qui sont dans cette situation de vulnérabilité.