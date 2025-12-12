Sénégal: Cas Farba Ngom et Moustapha Diop - Abdou Mbow réclame l'intervention du Parlement

Lors de l'examen du budget 2026 du ministère de la Justice, le député de l'opposition Abdou Mbow a publiquement interrogé la garde des Sceaux, Yassine Fall, au sujet de la détention prolongée des parlementaires Farba Ngom et Moustapha Diop, incarcérés depuis plusieurs mois. Il a exhorté l'Assemblée nationale à exercer pleinement ses prérogatives afin de mettre un terme aux poursuites visant ses collègues.

Il a rappelé que l'immunité parlementaire de Farba Ngom a été levée depuis 321 jours et celle de Moustapha Diop depuis près de 260 jours, Selon lui, cette levée de ces immunités, opérée conformément à l'article 61 de la Constitution et à l'article 60 du Règlement intérieur, répondait à la demande du procureur général et visait à « ne pas entraver » le travail de la justice.

Toutefois, Abdou Mbow souligne que les mêmes textes permettent à l'Assemblée de solliciter la suspension des poursuites lorsque des parlementaires sont placés en détention. « Nos collègues sont des maires, ils sont incarcérés depuis neuf et six mois sans avoir été entendus sur le fond. L'Assemblée nationale a le devoir d'intervenir pour stopper ces procédures », a-t-il lancé, invitant le président de l'institution à activer cette disposition.

S'adressant directement à la ministre de la Justice, il a aussi demandé si ses services avaient respecté « la formalité substantielle » d'information régulière du Parlement sur l'évolution des dossiers, comme l'exige son Règlement intérieur.

