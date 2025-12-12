Sénégal: Cas Farba Ngom et Moustapha Diop - Abdou Mbow réclame l'intervention du Parlement

12 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Lors de l'examen du budget 2026 du ministère de la Justice, le député de l'opposition Abdou Mbow a publiquement interrogé la garde des Sceaux, Yassine Fall, au sujet de la détention prolongée des parlementaires Farba Ngom et Moustapha Diop, incarcérés depuis plusieurs mois. Il a exhorté l'Assemblée nationale à exercer pleinement ses prérogatives afin de mettre un terme aux poursuites visant ses collègues.

Il a rappelé que l'immunité parlementaire de Farba Ngom a été levée depuis 321 jours et celle de Moustapha Diop depuis près de 260 jours, Selon lui, cette levée de ces immunités, opérée conformément à l'article 61 de la Constitution et à l'article 60 du Règlement intérieur, répondait à la demande du procureur général et visait à « ne pas entraver » le travail de la justice.

Toutefois, Abdou Mbow souligne que les mêmes textes permettent à l'Assemblée de solliciter la suspension des poursuites lorsque des parlementaires sont placés en détention. « Nos collègues sont des maires, ils sont incarcérés depuis neuf et six mois sans avoir été entendus sur le fond. L'Assemblée nationale a le devoir d'intervenir pour stopper ces procédures », a-t-il lancé, invitant le président de l'institution à activer cette disposition.

S'adressant directement à la ministre de la Justice, il a aussi demandé si ses services avaient respecté « la formalité substantielle » d'information régulière du Parlement sur l'évolution des dossiers, comme l'exige son Règlement intérieur.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

