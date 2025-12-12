Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria avec Victor Osimhen et Ademola Lookman

Les attaquants Victor Osimhen et Ademola Lookman, anciens lauréats du prix du Meilleur joueur africain de l'année de la CAF, figurent en tête de la liste des 28 joueurs nigérians annoncée par le sélectionneur Éric Chelle pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Les Super Eagles débuteront leur campagne du Groupe C le 23 décembre face à la Tanzanie, puis affronteront la Tunisie quatre jours plus tard et l'Ouganda le 30 décembre. Terem Moffi, qui paye une trop mauvaise saison avec Nice, ne figure pas dans la liste des 28 joueurs.

Les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale. Le Nigeria et la Tunisie sont favoris pour occuper les deux premières places du groupe.

Les Nigérians affronteront l'Égypte, autre prétendant au titre, en match amical au Caire le 16 décembre, avant de s'envoler pour Fès, au Maroc

Le Nigeria a remporté la CAN à trois reprises, la dernière fois en s'imposant de justesse 1-0 face au Burkina Faso en finale à Johannesburg en 2013. L'an dernier, il a terminé finaliste face au pays hôte, la Côte d'Ivoire.

Gardiens : Stanley Nwabali (Chippa Utd/RSA), Amas Obasogie (Singida Black Stars/TAN), Francis Uzoho (Omonia/CYP)

Défenseurs : Calvin Bassey (Fulham/ENG), Semi Ajayi (Hull City/ENG), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City/ENG), Bruno Onyemaechi (Olympiacos/GRE), Chidozie Awaziem (Nantes/FRA), Zaidu Sanusi (Porto/POR), Igoh Ogbu (Slavia Prague/CZE), Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers/ENG)

Milieux de terrain : Alex Iwobi (Fulham/ENG), Frank Onyeka (Brentford/ENG), Wilfred Ndidi (Besiktas/TUR), Raphael Onyedika (Club Brugge/BEL), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem/BEL), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio/ITA), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa/ITA), Usman Muhammed (Ironi Tiberias/ISR)

Attaquants : Chidera Ejuke, Akor Adams (both Sevilla/ESP), Ademola Lookman (Atalanta/ITA), Samuel Chukwueze (Fulham/ENG), Victor Osimhen (Galatasaray/TUR), Moses Simon (Paris FC/FRA), Paul Onuachu (Trabzonspor/TUR), Cyriel Dessers (Panathinaikos/GRE), Salim Fago Lawal (Istra 1961/CRO)