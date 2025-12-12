Sénégal: Une organisation salue l'annulation par la Cour suprême de deux arrêtés sur la régulation des médias

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) s'est réjoui d'une « décision salutaire de la Cour suprême » le 11 décembre 2025, celle-ci ayant annulé deux arrêtés du ministère de la Communication visant à fournir une liste de médias conformes au Code de la presse. « Malheureusement, le régime de la troisième alternance politique n'a eu de cesse de vouloir liquider la presse privée », dénonce le président du CDEPS.

« L'État de droit a été préservé »

« C'est une victoire vraiment importante parce que, malheureusement, le régime de la troisième alternance politique n'a eu de cesse de vouloir liquider la presse privée au Sénégal, à commencer par la pression fiscale, affirme Mamadou Ibra Kane, au micro de notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff. La note du Premier ministre [Ousmane Sonko, NDLR] pour annuler tous les contrats de publicité entre l'État et les entreprises privées, le non-paiement depuis deux ans maintenant de la subvention aux médias qu'on appelle traditionnellement "aides à la presse" : tous ces actes-là montrent que le dessin de la troisième alternance politique était de liquider la presse privée ».

Il poursuit : « Avec cette décision salutaire de la Cour suprême du Sénégal, le droit a été dit et l'État de droit a été préservé. Maintenant, nous espérons que le ministre de la Communication va tirer les enseignements de la sanction infligée par la Cour suprême. »