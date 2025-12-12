Afrique: Cette vidéo d'Ibrahim Traoré critiquant Paul Kagame est un hypertrucage

Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix la semaine dernière à Washington, les attaques ont repris dans l'est de la RDC. Le groupe armé AFC/M23, soutenu par Kigali, a investi la ville d'Uvira. Cette intensification des combats s'accompagne d'un regain de désinformation sur les réseaux sociaux, à l'image d'un « deepfake » viral du capitaine burkinabè Ibrahim Traoré.

À en croire une vidéo mensongère devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières heures, Ibrahim Traoré aurait longuement critiqué le président rwandais Paul Kagame. Durant plus de cinq minutes, on y voit le chef de l'État burkinabè, béret rouge sur la tête, parler devant un micro.

On pense alors l'entendre dire : « Paul Kagame. Aujourd'hui, je parle au nom des millions d'Africains qui n'acceptent plus le sang versé et les mensonges répétés. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement à un chef d'État, je parle à celui qui croit pouvoir manipuler les peuples et cacher la vérité derrière des sourires diplomatiques. Goma, Goma, une ville meurtrie, une région martyrisée par des guerres qui ne sont pas neutres. Et pourtant, vous, Kagamé, vous avez choisi d'être partie prenante de cette tragédie ».

Les comptes qui partagent ce clip affirment qu'Ibrahim Traoré serait « très en colère contre son homologue rwandais pour son rôle dans la guerre à l'est de la RDC ».

Détecter un deepfake

En réalité, ce discours a été inventé de toutes pièces. Ibrahim Traoré n'a jamais prononcé ces mots. Nous avons consulté l'ensemble des canaux de communications officiels du pouvoir burkinabè et cette déclaration est introuvable. Il s'agit donc d'un deepfake, un hypertrucage généré par intelligence artificielle. L'image et le son ont été manipulés. Ce type d'outil permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui.

En observant attentivement la vidéo, on remarque plusieurs incohérences visuelles. D'abord, la synchronisation entre ses lèvres et les mots qu'il prononce n'est pas parfaite. Il y a parfois un décalage de quelques secondes. De plus, on retrouve ce même défaut au niveau du mouvement de ses paupières. Enfin, il y a cet homme visible derrière Ibrahim Traoré qui ne bouge pas d'un pouce durant toute la déclaration.

L'élément le plus parlant reste l'une des mains du capitaine burkinabè qui ne compte pas cinq mais six doigts. Ces anomalies sont difficiles à distinguer sur l'écran d'un smartphone.

Hypertrucages en série

Ce n'est pas la première fois qu'un deepfake d'Ibrahim Traoré devient viral sur les réseaux sociaux. Nous avions déjà épinglé une vidéo similaire en octobre dernier, dans le cadre de l'élection présidentielle au Cameroun. Cette fois, on pensait entendre Ibrahim Traoré critiquer le régime de Paul Biya. Mais, là encore, c'était un deepfake.

Grâce à une recherche par image inversée, nous avons pu remonter la piste de ce deepfake. Le primo-diffuseur est une chaîne YouTube baptisée Rêves Africains. Au gré de l'actualité, ce compte diffuse presque quotidiennement des hypertrucages d'Ibrahim Traoré. On pense l'entendre s'adresser à Donald Trump, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou encore Kylian Mbappé.

En légende de ces vidéos, un texte indique bien que le contenu a été généré numériquement. Un message difficile à trouver et volontairement ignoré par ceux qui partagent ce clip sur les réseaux sociaux.

Résultat, ces deepfakes d'Ibrahim Traoré cumulent plusieurs millions de vues.