Sénégal: Kaolack - Lancement de l'initiative 'Pencum Innovation', une journée de réseautage et de promotion des TIC

Kaolack — L'adjoint au gouverneur, chargé du développement de la région de Kaolack (centre), Mamadou Habib Kamara, a procédé, jeudi, au lancement officiel de la première édition de l'initiative "Pencum Innovation", une journée de réseautage et de promotion de la technologie et du numérique initiée par le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT).

"Je voudrais, avant tout, saluer et féliciter le FDSUT pour cette initiative visionnaire, en parfaite cohérence avec sa mission telle que définie par le décret n°2019-593 du 14 février 2019 : promouvoir l'innovation et garantir l'accès universel, équitable et inclusif aux services de télécommunications", a déclaré l'autorité administrative.

M. Kamara, qui avait à ses cotés plusieurs personnalités parmi lesquelles Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin, coordonnatrice du FDSUT, a souligné que la tenue de cette activité s'inscrit dans un contexte national marqué par une volonté affirmée des plus hautes autorités du Sénégal de faire du numérique un "levier majeur de transformation économique et sociale" à travers le "New deal technologique".

"Dans ce contexte, les initiatives comme celles du FDSUT ne sont pas seulement pertinentes : elles sont essentielles", a-t-il fait valoir, ajoutant que l'expérience des "Living Labs" de Kaolack et de Ndangalma, dans la région de Diourbel, inaugurés en 2023, constitue, à cet égard, un "exemple éloquent".

Ces espaces ouverts d'expérimentation, de cocréation et de formation ont permis de rapprocher les communautés rurales des solutions technologiques qui peuvent "véritablement" améliorer leurs conditions de vie et leurs performances économiques, a dit M. Kamara.

"Le choix du thème de cette édition, +L'impact du numérique dans le développement du secteur primaire+, est particulièrement pertinent pour notre région. Kaolack, territoire agricole par excellence, pôle d'échanges commerciaux et carrefour économique, est directement concerné par les défis de productivité, de résilience climatique, de compétitivité et de gouvernance territoriale", a-t-il insisté.

Pour Mamadou Habib Kamara, aujourd'hui, le numérique offre des solutions concrètes notamment dans les domaines de l'agriculture intelligente avec l'utilisation de données climatiques, de capteurs, de drones, de plateformes de pilotage pour optimiser la production.

L'accès aux marchés par la digitalisation des circuits commerciaux, le e-commerce agricole, les systèmes d'information des prix, le financement et l'inclusion financière à travers le "mobile money", les fintech agricoles, l'assurance indicielle, la pêche et l'élevage par la géolocalisation, la traçabilité, les systèmes d'alerte et de gestion sanitaire,, le renforcement de la culture numérique au sein des communautés font aussi partie de ces opportunités, a t-il énuméré.

"Ces innovations ne sont plus des perspectives lointaines. Elles sont à notre portée, et les 'Living Labs' l'ont démontré : lorsqu'on met la technologie au service des populations, et non l'inverse, les résultats sont immédiats, mesurables et porteurs d'espoir", a relevé l'autorité administrative.

D'après l'adjoint au gouverneur de Kaolack, à travers "Pencum Innovation", le FDSUT confirme sa vocation de catalyseur, en réunissant acteurs publics, privés, universitaires, communautaires et partenaires techniques autour d'un objectif commun : "favoriser le partage d'expériences, susciter des partenariats et mobiliser davantage de ressources pour élargir l'impact des initiatives en cours".

Il a tenu à saluer les "efforts constants" du FDSUT pour "garantir l'équité territoriale dans l'accès aux technologies", notamment dans les zones rurales et périurbaines où persistent encore des formes de vulnérabilité numérique.

"Notre région, Kaolack, grâce à sa position géographique et à son potentiel économique, est appelée à jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur primaire. L'existence du +Living Labs+ constitue déjà un avantage stratégique" a notamment souligné M. Kamara .

Pour lui, "Kaolack a l'opportunité unique d'avoir à travers un "laboratoire d'innovation rurale", un centre régional d'expérimentation numérique, un pôle de formation et d'accompagnement des jeunes, ainsi un modèle d'intégration des technologies dans l'agriculture, l'élevage et la pêche".