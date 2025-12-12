Afrique: Le film 'Ndamli-Le Sacre' retrace le triomphe des Lions du Sénégal à la CAN 2021

Dakar — À l'aide d'archives et de témoignages, la journaliste sportive Mame Fatou Ndoye retrace le parcours des Lions du Sénégal vers leur premier trophée continental, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, dans un documentaire intitulé "Ndamli-Le Sacre". Joseph Lopy, l'un des joueurs de l'équipe nationale sénégalaise victorieuse de cette édition de la CAN, prête sa voix à cette production audiovisuelle.

Le documentaire démarre par des images du quart de finale perdu par le Sénégal, face au Cameroun (0-1), lors de la CAN 1992, à Dakar. Il remonte ensuite le temps pour évoquer la jeunesse du narrateur, Lopy, son séjour à l'Institut Diambars, une académie de football basée à Saly (ouest), puis son retour à Sochaux après le sacre historique des Lions du Sénégal.

À partir de ce cadre personnel, le film, d'une durée de presque deux heures, plonge ensuite le spectateur dans le récit central : le penalty décisif de Sadio Mané en finale de la CAN 2021, l'explosion de joie à Dakar et dans d'autres endroits du monde où vivent des Sénégalais, ensuite la cérémonie de remise du trophée, les commentaires de nombreux journalistes sportifs sénégalais, dont Ibrahima Mboup, Mamadou Koumé, Abdoulaye Thiam et Adama Kandé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les joueurs évoquent les tirs au but de la finale. Un moment qu'ils racontent avec un humour et une ironie à mille lieues du suspense de la soirée du dimanche 6 février 2022 en terre camerounaise.

Mame Fatou Ndoye, ancienne journaliste du service des sports de la TFM (privée), braque ensuite sa caméra sur les difficultés auxquelles les Lions ont été confrontés avant et pendant la compétition : les légers retards de la libération de certains d'entre eux par leur club, les tests positifs de Covid-19 en série, etc. Certains joueurs se souviennent des nuées de moustiques rencontrés à Bafoussam, camp de base des Lions au Cameroun.

Le documentaire raconte l'isolement de Kalidou Koulibaly, testé positif au coronavirus. "Un jour, il a pété un câble parce qu'il voulait jouer et aider ses coéquipiers en difficulté", raconte Mayacine Mar, le directeur technique national de l'époque.

Le film revient sur les débuts poussifs et laborieux de l'équipe nationale, qui est sévèrement critiquée par des supporters insatisfaits. "Nous vivions les matchs l'un après l'autre", semblent dire d'une même voix, en résumé, Abdou Diallo et Édouard Mendy en évoquant aussi bien leurs doutes que l'esprit de solidarité des joueurs.

Les récits individuels du documentaire évoquent des moments de fragilité : les maux de tête de Sadio Mané lors du match contre le Bénin (1-0), les crampes de Saliou Ciss avant la rencontre avec la Guinée (0-0), etc. "J'ai tout de suite su que j'allais vivre un match compliqué", se confie-t-il.

Une longue séquence intitulée "Les souffrances avant la reconnaissance" est consacré à Sadio Mané, à ses échecs précédents et à son apport décisif au sacre des Lions. Ses coéquipiers se rappellent ses pénaltys manqués en 2017 et 2019, les critiques qui en ont découlé. "Sadio a régulièrement progressé. C'est un joueur intelligent", témoigne le célèbre journaliste sportif Abdoulaye Diaw.

"Cameroun 2021, c'était sa meilleure CAN. C'est notre fer de lance, notre fierté", disent, en résumé, beaucoup de ses coéquipiers.

Le documentaire consacré au sacre des Lions s'attarde aussi sur d'autres célébrités de l'équipe nationale : le bras de fer d'Ismaïla Sarr avec son club au sujet de sa participation à la CAN, le soldat Cheikhou Kouyaté, décrit comme tel en raison de son engagement pour la sélection nationale, la capacité de Keita Baldé à remonter le moral à ses coéquipiers, etc.

Aliou Cissé, le sélectionneur national, apparaît naturellement bien sous la caméra de Ndoye, aux côtés d'Idrissa Gana Gueye, de Kalidou Koulibaly et de Cheikhou Kouyaté, décrits comme les artisans de la cohésion du groupe.

Selon la réalisatrice, "Ndamli, Le Sacre" se veut un hommage au parcours des Lions et à la première étoile gravée dans l'histoire du football sénégalais.

Présente à l'avant-première du film, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a salué un "chef-d'oeuvre" qui contribue aux missions de service public de son département.

"Vous nous permettez de revisiter notre passé sportif et de montrer à la jeunesse que, pour arriver à ce sacre, un long chemin a été parcouru. Ce film sera une source d'inspiration pour ces jeunes qui rêvent d'une carrière de footballeur", a-t-elle déclaré.

Le film replace le sacre de 2021 dans la longue histoire des désillusions du football sénégalais (1992, 2002, 2004, 2006, 2012 et 2019), avant de s'achever sur les scènes de liesse nationale et le sentiment d'accomplissement d'un peuple "ivre de bonheur".