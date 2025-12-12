Sénégal: Vers la mise en place d'un Fonds national de développement de la recherche et de l'innovation

Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a demandé au gouvernement de procéder à la mise en place d'un Fonds national de développement de la recherche et de l'Innovation, rapporte jeudi le communiqué du Conseil des ministres tenu ce jeudi au Palais de la République.

L'objectif est de "renforcer les structures nationales de recherche et les écoles d'ingénieurs, afin de former des chercheurs et ingénieurs de pointe et de disposer d'un capital humain endogène", a souligné la même source.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur " l'impératif de développer les formations en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM), avec un accent particulier sur la maitrise fondamentale du numérique et des possibilités de l'intelligence artificielle".

Le Président de la République considère la recherche scientifique et l'innovation technologique comme des catalyseurs de l'industrialisation et du développement d'une économie arrimée aux secteurs et filières moteurs, rapporte le communiqué de la réunion hebdomadaire.

Le président de la République a fait observer "la nécessité de changement de paradigme dans le financement du système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et l'impératif de mise en œuvre d'un vaste Programme national de réalisation de laboratoires et d'équipements de recherche dans toutes les universités, écoles et instituts de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs d'élite".