Ile Maurice: Les filles toujours en tête

Le Mauritius Examination Syndicate (MES) a proclamé, hier, les résultats du Primary School Achievement Certificate (PSAC) 2025 lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'institution à Réduit. Le directeur du MES, Serge Ng Tat Chung, a présenté de manière détaillée les performances des élèves à l'échelle de la République de Maurice, couvrant Maurice, Rodrigues et Agaléga. Cette édition 2025 confirme une stabilité générale des résultats tout en faisant ressortir des progrès remarquables dans certaines régions, notamment à Rodrigues et à Agaléga.

Pour l'ensemble de la République, ce sont 12 281 candidats qui ont pris part aux épreuves du PSAC. Le taux de réussite national a atteint 76,90 %, un niveau très proche de celui de 2024, qui était de 76,66 %. Le directeur du MES a souligné que ces pourcentages demeurent de bonnes performances et représentent des résultats tout à fait louables.

Chez les garçons, le taux de réussite passe de 73,66 % en 2024 à 73,48 % en 2025, une légère diminution qui reste toutefois dans une fourchette stable. Chez les filles, une progression est observée, avec un taux de réussite qui passe de 79,67 % à 80,38 %, confirmant une tendance bien installée depuis plusieurs années où les candidates affichent des résultats supérieurs à ceux des garçons.

Pour l'île Maurice uniquement, les performances reflètent une stabilité continue. Sur les 11 573 candidats mauriciens, le taux de réussite de 2025 atteint 76,41 %, ce qui représente une variation minime par rapport à l'année précédente, qui affichait 76,50 %. Parmi les garçons, dont le nombre est de 5 836, le taux de réussite est de 73,10 %, légèrement inférieur à celui de 2024. Les 5 737 filles, quant à elles, obtiennent un taux de réussite de 79,78 %, contre 79,67 % l'an passé. Selon Serge Ng Tat Chung, ces résultats démontrent clairement une performance stable et une continuité satisfaisante sans chute significative.

Rodrigues en fête : «record», disent les élèves

Rodrigues se distingue cette année par une progression particulièrement marquée. Sur 708 candidats, le taux de réussite 2025 atteint 84,89 %, une hausse considérable par rapport aux 79,44 % de 2024. Le directeur du MES a qualifié ces performances de «remarquables», soulignant l'effort soutenu des établissements rodriguais. Les garçons enregistrent une augmentation notable, passant de 73,49 % à 79,72 %. Les filles, bien que connaissant une légère baisse par rapport aux 90,08 % de l'an dernier, conservent un taux très élevé de 85,6 %. Rodrigues se positionne ainsi comme la région la plus performante pour cette édition du PSAC.

Agaléga en pleine ascension

À Agaléga, la progression est encore plus spectaculaire. Bien que l'île ne compte que sept candidats, la performance globale passe de 40 % en 2024 à 85,7 % en 2025. Le seul candidat masculin obtient un score parfait de 100 %, contrastant fortement avec les 16,67 % de l'année précédente. Les six candidates affichent un taux de réussite de 83 %, une hausse significative par rapport aux 75 % de 2024. Le directeur du MES estime que ces résultats, malgré le faible échantillon, témoignent d'un renforcement clair de l'encadrement pédagogique sur l'archipel.

Grade 5 et écoles ZEP

Les élèves de Grade 5 affichent également de très bonnes performances cette année. Sur 2 817 élèves évalués, 2 793 ont réussi, ce qui représente un taux impressionnant de 89,83 %. Les écoles relevant des Zones d'éducation prioritaires (ZEP) enregistrent elles aussi une amélioration. Leur taux de réussite passe de 42,5 % en 2024 à 45 % en 2025. Cette progression, bien que modérée, est encourageante et laisse penser que les efforts déployés pour soutenir les zones les plus vulnérables commencent à porter leurs fruits.

Analyse 2024 et 2025

Dans son analyse comparative, le MES met en évidence la stabilité générale des performances nationales. Les résultats du pays évoluent dans une continuité sans variations marquées. Les filles confirment leur avantage traditionnel, tandis que les disparités régionales demeurent, même si elles prennent des tournures positives pour Rodrigues et Agaléga. Rodrigues enregistre une progression robuste et constante, tandis qu'Agaléga réalise un bond spectaculaire qui transforme totalement son bilan par rapport à l'année précédente. Maurice, de son côté, maintient une stabilité rassurante sans baisse significative, ce qui témoigne d'un système éducatif relativement régulier dans ses résultats d'une année à l'autre.

Avec les résultats officiellement proclamés et distribués dans les écoles, l'heure est désormais aux démarches administratives. Les parents doivent d'abord récupérer les résultats et la lettre d'admission au collège assigné. Ceux désirant demander une révision des notes obtenues, ou «re-marking», pourront soumettre leur requête les vendredi 12, lundi 15 et jeudi 18 décembre, de 9 h à 15 h, au siège du MES. La réévaluation, ou re-assessment, concerne 1 332 élèves identifiés, dont 268 ayant échoué à une matière, 444 à deux matières et 620 à trois matières. Les écoles fourniront toutes les informations nécessaires, notamment les dates, les lieux et la procédure liée à cette étape.

Mise en opération d'un «customer care desk»

Pour guider les parents dans ces différentes démarches, un customer care desk est opérationnel au MES depuis le jeudi 11 décembre et le restera jusqu'au mercredi 17 décembre, de 9 heures à 15 heures. Les familles y trouveront des informations supplémentaires ainsi que des conseils concernant l'orientation et les procédures administratives. Le directeur rappelle également que le site du MES, mes.govmu.org, regroupe l'ensemble des informations essentielles.