Ile Maurice: Des courses à pied ce dimanche

Chaussez vos chaussures de sport et courez. Les trois députés de la circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or, Mahend Gungapersad, Nitish Beejan et Ram Etwareea, organisent un cross-country et un fun race ce dimanche 14 décembre. Le départ sera donné sur le terrain de football de Fond-du-Sac à 7 h 30.

Les participants, hommes et femmes, pourront s'inscrire soit pour le cross-country, qui sera une compétition, soit pour le «fun race» de 3,5 kilomètres, destiné aux familles. Le premier parcours de cross-country est long de 3,5 kilomètres et l'autre est de 7,5 kilomètres. L'arrivée sera au centre commercial de Mont-Choisy à Grand-Baie. Les participants, dont les plus jeunes doivent avoir entre 11 et 12 ans, seront répartis en cinq catégories.

Yash Ramchurn, un des membres du comité organisateur, maintient que 160 participants se sont déjà inscrits. «Nous devions fermer les inscriptions ce vendredi, mais beaucoup de personnes nous ont fait comprendre qu'elles ne pourraient s'inscrire que pendant le week-end. Ainsi, les retardataires pourront s'inscrire quelques instants avant le départ», précise-t-il. Cet événement est ouvert aux résidents des autres circonscriptions.

Le comité d'organisation a bénéficié du soutien et de l'autorisation de la police, qui sera présente sur les parcours, tout comme des officiers travaillant pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministère de la Santé a également mis une ambulance à sa disposition. «Nous avons pris toutes les mesures nécessaires concernant la sécurité», rassure Yash Ramchurn.