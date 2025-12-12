Ile Maurice: L'Indien Rahul Rasgotra nouveau «National Security Adviser»

La presse indienne a annoncé la nomination de Rahul Rasgotra au poste de National Security Adviser (NSA) de la République de Maurice, une évolution significative dans la continuité mais aussi dans le renouvellement du partenariat stratégique entre Port-Louis et New Delhi. Ce haut gradé indien succède à une longue lignée de responsables venus de l'Inde pour conseiller Maurice sur des enjeux de sécurité nationale.

Âgé de 60 ans, Rahul Rasgotra est un officier chevronné de l'Indian Police Service, promotion 1989 du cadre du Manipur. Il cumule plus de 30 années d'expérience au sein des appareils de sécurité indiens. Il a passé près de trois décennies à l'Intelligence Bureau, où il a gravi les échelons jusqu'au rang de Special Director, avant de diriger l'Indo-Tibetan Border Police de décembre 2023 jusqu'à sa retraite, le 30 septembre 2025.

Sa nomination intervient alors que la coopération sécuritaire régionale connaît une intensification marquée. Rahul Rasgotra a été récemment identifié comme l'un des représentants clés de l'Inde au Colombo Security Conclave, forum réunissant plusieurs États de l'océan Indien pour renforcer les mécanismes communs en matière de sécurité maritime, de lutte contre le terrorisme, de cyberdéfense et de partage de renseignements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Maurice, son arrivée s'inscrit dans une tradition vieille de plus de 40 ans. Depuis 1983, une vingtaine d'Indiens ont occupé le poste de NSA. Cette pratique découle des accords sécuritaires conclus avec l'Inde, notamment le traité indo-mauricien de 1974, et des liens stratégiques consolidés dans les années 1980, notamment pendant l'opération Lal Dora. Pendant des décennies, le poste a été majoritairement confié à des officiers issus de la Research and Analysis Wing ou du Cabinet Secretariat, spécialistes des opérations extérieures et du renseignement stratégique.

Le choix de Rahul Rasgotra marque un léger changement d'approche. Contrairement à ses prédécesseurs principalement formés au renseignement extérieur, il vient du monde de la sécurité intérieure et du renseignement domestique. Son profil mêlant expertise opérationnelle, expérience du renseignement interne et engagement dans des dialogues géostratégiques régionaux reflète une volonté de New Delhi d'adapter progressivement son positionnement dans l'océan Indien.

Parmi les personnalités ayant occupé ce rôle avant lui figurent Naushervan Framji Suntook, premier envoyé par Indira Gandhi, puis Jagdip Narain Taimini, Ramesh Shumoogum, Tiru Govind, Bibhuti Bhushan Nandy, Gurinder Singh, Shantanu Mukherji, K. B. S. Katoch, Kumaresan Ilango et, plus récemment, Vivek Johri.

L'arrivée de Rahul Rasgotra, combinant décennies d'expérience et compréhension fine des dynamiques régionales, ouvre un nouveau chapitre dans la coopération sécuritaire indo-mauricienne, tout en confirmant la centralité de Maurice dans l'architecture stratégique de l'océan Indien.