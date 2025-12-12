Congo-Kinshasa: Des journalistes du Maniema formés à la vérification des faits dans un contexte de crise

Vingt-quatre journalistes du Maniema ont bénéficié d'une formation sur la vérification des faits (fact-checking) et la sécurité numérique et physique du 9 au 11 décembre 2025 à Kindu. Cette session de trois jours, organisée par le média en ligne BALOBAKI-CHECK, avec le soutien financier de l'ambassade du Canada à Kindu, visait à initier ces professionnels à la lutte contre la désinformation, à garantir l'intégrité de l'information publique et à renforcer leur sécurité numérique.

Les exposés des formateurs ont été complétés par des exercices pratiques, permettant aux participants de maîtriser les techniques précises de vérification des informations.

Le journaliste Hope Balobaki a indiqué que : « On nous a enseignés à l'université, mais il y quelque chose qui nous manquait. Pour moi je peux dire que ça m'a aidé de comprendre comment ne pas diffuser des choses sans vérifier des sources et comment aussi protéger les sources. »

Un autre professionnel de média, Emmanuel Ndjadi, a souligné l'opportunité de cette formation dans un contexte de multiplication des fausses nouvelles en RDC et de tensions sécuritaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Étant que journaliste et dans cette période où notre pays passe des moments très difficiles, cette formation m'a aidé beaucoup à comment me protéger d'abord étant journaliste physiquement et aussi numériquement, d'une manière numérique. A part ça, nous avons vu aussi comment nous pouvons nous protéger les fausses informations. »

Ravanelly Ntumba, facilitateur de BALOBAKI-CHECK, a exhorté les journalistes à appliquer ces notions pour contrer les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et à exercer leur métier avec rigueur : « Et par rapport à tout ce que nous avons appris ici je pense que ça ajouter un plus sur la connaissance qu'ils avaient déjà en journalisme et pour ceux qui, d'une certaine manière ne savaient pas qu'ils étaient propagateurs des fausses informations, après toute cette séance et tout, je pense qu'ils vont continuer de bien faire leur travail. »