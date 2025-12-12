Cote d'Ivoire: Bruxelles - Vagondo Diomandé érige le pays en modèle de lutte contre le trafic de migrants

Invité par la Commission de l'Union européenne, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a porté haut l'expertise ivoirienne lors de la 2e Conférence internationale de l'Alliance mondiale pour la lutte contre le trafic illicite de migrants, tenue le mercredi 10 décembre 2025 à Bruxelles. Représentant le Président de la République, Alassane Ouattara, il a présenté les progrès significatifs réalisés par la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre ce phénomène transnational.

Face aux États membres de l'Union européenne, aux pays partenaires et aux organisations internationales, le ministre a mis en avant la stratégie nationale ivoirienne, fondée sur la prévention, la répression des réseaux criminels et la protection des populations vulnérables, notamment la jeunesse. Il a souligné les actions menées ces dernières années pour réduire l'influence des passeurs et renforcer les capacités des structures de sécurité intérieure.

Cette intervention s'inscrit dans la continuité de l'engagement actif de la Côte d'Ivoire au sein de l'Alliance mondiale, depuis son lancement en 2023. Déjà, lors de la première conférence en novembre 2023 à Bruxelles, Vagondo Diomandé avait partagé les avancées nationales, confirmant la volonté du pays de jouer un rôle moteur dans la lutte contre le trafic illicite de migrants.

L'édition 2025 a été marquée par la signature d'une Déclaration conjointe conforme au Protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Ce texte réaffirme l'engagement politique de la communauté internationale à combattre la migration irrégulière, aux retombées humaines, sociales et sécuritaires particulièrement lourdes.

Considérée il y a quelques années comme un pays facilitateur du phénomène, la Côte d'Ivoire est désormais citée comme un exemple à suivre. Ce repositionnement, fruit d'une prise en main résolue de la problématique au plus haut niveau de l'État, renforce la crédibilité du pays et confirme l'efficacité des réformes engagées. Pour la délégation ivoirienne, la conférence de Bruxelles a été l'occasion de rappeler l'importance d'une approche globale et durable visant à démanteler les réseaux criminels et à préserver les vies humaines.

En marge de la conférence, le ministre Vagondo Diomandé a eu des échanges stratégiques avec Llombart Cussac, Directrice exécutive Afrique du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et Magnus Brunner, Commissaire de la Migration européenne. Ces entretiens ont permis de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour une lutte plus efficace et coordonnée contre le trafic illicite de migrants.