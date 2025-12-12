Cote d'Ivoire: Amélioration du climat des affaires - Les procédures douanières expliquées aux opérateurs économiques

Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), à travers sa direction de facilitation des investissements, a organisé le jeudi 11 décembre 2025, à Grand-Bassam, une table ronde sur le thème : « Procédures douanières et code des investissements ».

Il s'est agi, au cours de cette rencontre, d'expliquer les procédures douanières dans le cadre de l'application du code des investissements, de faire un partage d'expériences, d'expliciter les désaccords, de recueillir des recommandations.

En outre, il a été question de traiter la problématique de la conformité entre la liste d'inventaire agréée et le matériel effectivement importé, mais aussi et surtout, d'apporter un éclairage sur le traitement des demandes et les coûts de la procédure d'autorisation d'importation en Admission temporaire (At) et les autres régimes dérogatoires existants. De même, traiter la question des contrôles douaniers des entreprises bénéficiant des avantages du code des investissements, et expliquer la procédure de liquidation de la Tva suspendue.

Le préfet du département de Grand-Bassam, Nassou Sidibé, a exprimé sa gratitude aux différents acteurs présents. « Notre économie en pleine croissance a besoin d'une meilleure collaboration entre les institutions publiques et les acteurs privés afin de faciliter les démarches et renforcer la compétitivité de nos entreprises », a-t-elle expliqué.

Selon elle, cette initiative du Cepici épouse la vision et la volonté du gouvernement de rendre les procédures liées à l'investissement plus rapides et plus transparents.

Pour elle, en réunissant toutes les parties prenantes, le Cepici a le mérite d'offrir un cadre idéal pour examiner les défis et trouver ensemble des solutions concrètes. « Au nom du gouvernement, je voudrais vous traduire mes encouragements et espérer que les recommandations issues de vos travaux soient de véritables outils d'aide à la décision des autorités compétentes, afin de leur prise en compte dans les réformes à venir », a souhaité le préfet de Grand-Bassam.

La directrice générale adjointe du Cepici, Carole Versteeg, a, au nom de la directrice générale, Solange Amichia, exprimé sa gratitude aux participants.

À l'en croire, le code des investissements constitue le cadre juridique destiné à sécuriser, stimuler et accompagner l'initiative privée en matière d'investissement. La directrice générale adjointe du Cepici a fait savoir qu'un investisseur bénéficiant d'exonérations prévues par le code des investissements doit pouvoir en jouir sans entrave aussi bien au port qu'à l'aéroport.

« Si les incitations sont attractives sur le papier et que leur exécution opérationnelle reste complexe ou mal comprise, l'objectif d'attractivité nationale s'en trouve compromis. C'est précisément pour éviter ces écueils que cette table ronde revêt toute son importance », explique Carole Versteeg.

En d'autres termes, l'objectif est de clarifier les procédures, d'identifier les obstacles au regard des procédures douanières en vigueur dans le cadre de la mise en oeuvre du code des investissements.