Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

12 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue Europa, 6e journée

Sixième défaite pour l'OGC Nice cette saison sur la scène européenne : en proie à une crise ouverte, le club azuréen s'incline à domicile face à Braga (0-1). Sous les yeux de Brad-Hamilton Mantsounga, resté sur le banc.

Ligue Europa Conférence, 5e journée

Grosse défaite, à domicile, pour Drita face aux Néerlandais de l'AZ Alkmaar (0-3). Titulaire, Raddy Ovouka a été remplacé à la 81e.

Avec 8 points, les Kosovars sont 19e et provisoirement qualifiés pour les barrages. Dernier match le 18 décembre à Vallecano.

En déplacement en Finlande, Lausanne prend un point face à KuPS (0-0). Morgan Poaty et Kévin Mouanga étaient tous deux titulaires. Le latéral gauche a livré une grosse prestation avec 95 ballons touchés, 87% de passes réussies, 15 duels livrés, 2 tacles réussis, 2 interceptions et 2 centres réussis.

Les Suisses, 16e avec 8 points, recevront la Fiorentina le 18 décembre.

Rijeka corrige les Slovènes de Celje (3-0). Remplaçant, Merveil Ndockyt est entré à la 81e.

Les Croates, 14e avec 8 points, iront à Cracovie, le 18 décembre, pour affronter les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Strasbourg l'emporte 1-0 à Aberdeen. Avec Rabby Nzingoula titulaire, averti à la 82e et remplacé à la 84e.

Les Alsaciens sont premiers, avec 13 points, avant de recevoir les Islandais de Breidablik.

Jérémie Gnali et Larnaka prennent un point à Hacken (1-1). Dixièmes avec 9 points, les Chypriotes accueilleront les Albanais de Shkendija.

