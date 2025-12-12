Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Ligue Europa, 6e journée

Sixième défaite pour l'OGC Nice cette saison sur la scène européenne : en proie à une crise ouverte, le club azuréen s'incline à domicile face à Braga (0-1). Sous les yeux de Brad-Hamilton Mantsounga, resté sur le banc.

Ligue Europa Conférence, 5e journée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grosse défaite, à domicile, pour Drita face aux Néerlandais de l'AZ Alkmaar (0-3). Titulaire, Raddy Ovouka a été remplacé à la 81e.

Avec 8 points, les Kosovars sont 19e et provisoirement qualifiés pour les barrages. Dernier match le 18 décembre à Vallecano.

En déplacement en Finlande, Lausanne prend un point face à KuPS (0-0). Morgan Poaty et Kévin Mouanga étaient tous deux titulaires. Le latéral gauche a livré une grosse prestation avec 95 ballons touchés, 87% de passes réussies, 15 duels livrés, 2 tacles réussis, 2 interceptions et 2 centres réussis.

Les Suisses, 16e avec 8 points, recevront la Fiorentina le 18 décembre.

Rijeka corrige les Slovènes de Celje (3-0). Remplaçant, Merveil Ndockyt est entré à la 81e.

Les Croates, 14e avec 8 points, iront à Cracovie, le 18 décembre, pour affronter les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Strasbourg l'emporte 1-0 à Aberdeen. Avec Rabby Nzingoula titulaire, averti à la 82e et remplacé à la 84e.

Les Alsaciens sont premiers, avec 13 points, avant de recevoir les Islandais de Breidablik.

Jérémie Gnali et Larnaka prennent un point à Hacken (1-1). Dixièmes avec 9 points, les Chypriotes accueilleront les Albanais de Shkendija.