Afrique: FIDAK 2025 - Les exposants prennent leurs marques, dans une ambiance encore calme au CICES

Dakar — Les exposants, nationaux comme étrangers, ont fini de prendre possession de leurs stands au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), où se tient la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), malgré une affluence encore timide du public en ce début de manifestation.

Un important dispositif de sécurité, assuré par la gendarmerie et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a été déployé à l'entrée du CICES, les forces de l'ordre procédant à une fouille minutieuse des visiteurs et des véhicules.

Les équipes de nettoiement, dans le même temps, veillent en permanence à la salubrité des lieux.

Cette édition, qui se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain sur le thème "Transformation territoriale et développement inclusif", met en lumière une diversité de produits, d'articles et de services, exposés dans les différents pavillons du CICES.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les commerçants, pour la plupart déjà installés, sont essentiellement occupés à présenter leurs marchandises aux premiers visiteurs.

Au pavillon tertiaire, Amar Talamali, exposant algérien prenant part pour la première fois à la FIDAK, se dit satisfait de son installation.

"Nous sommes une entreprise familiale spécialisée dans l'exploitation apicole. Nous proposons du miel, du pollen, de la propolis, de la gelée royale, ainsi que de l'huile d'olive de Kabylie et du vinaigre naturel", a-t-il indiqué, précisant que ses produits sont "100 % naturels".

Il affirme être venu pour "vendre, faire connaître [ses] produits" et "nouer des partenariats", ajoutant que les premiers visiteurs se sont montrés "satisfaits" après des dégustations. "On nous a même proposé un point de vente ici", s'est-il réjoui.

Au pavillon Orange, les exposants marocains sont également en place. Fayçal Amari, vendeur de tenues et tapis traditionnels, habitué de la foire depuis quinze ans, estime que "tout s'est bien passé" pour leur installation, malgré le coût jugé "élevé" des stands.

Selon lui, les clients "viennent au compte-gouttes" en ce début de foire. "C'est toujours comme cela. Les visiteurs attendent généralement la dernière semaine pour se déplacer massivement", a-t-il expliqué.

Au pavillon dédié à l'artisanat ouest-africain, Amadou Ouédraogo, exposant burkinabè, présente des pagnes et tissages fabriqués à la main. "Le coton est cultivé et tissé au Burkina Faso par nos mères et nos filles", a-t-il confié.

Présent à la foire depuis douze ans, il se félicite d'une édition "bien organisée", même si "le mouvement reste faible" pour le moment. Il assure toutefois que ses produits sont proposés à des prix "abordables".

La FIDAK, créée en 1974, demeure un rendez-vous majeur pour la promotion des produits locaux, le développement des PME et les échanges économiques. Les organisateurs s'attendent à accueillir plus de 200 000 visiteurs d'ici la clôture prévue le 31 décembre.