Sénégal: Kédougou - Trois morts en 24 heures dans deux accidents à Kharakhéna

Kédougou — Deux personnes ont perdu la vie, jeudi aux environs de 20 heures, dans un accident survenu sur la route nationale menant vers le village aurifère de Kharakhéna, dans le département de Saraya (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les premières informations recueillies, les deux victimes circulaient à moto, sans phare, lorsqu'elles ont tenté de dépasser un camion. En manœuvrant, elles se sont retrouvées face à un camion en partance pour le Mali."Le choc a été d'une rare violence : le véhicule les a traînées sur une vingtaine de mètres. Les corps étaient difficilement identifiables. L'un des conducteurs portait toutefois une pièce d'identité burkinabè", a-t-elle précisé. Le chauffeur du camion s'est aussitôt présenté au poste de gendarmerie, où une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame

.Cet accident survient moins de 24 heures après un autre décès enregistré dans cette partie de la région de Kédougou, la nuit précédente.Un motocycliste a trouvé la mort après avoir percuté un camion en panne à l'entrée du village de Kharakhéna."Le triangle de signalisation était insuffisamment visible, selon des témoins.

Ébloui par les phares d'un autre véhicule qui arrivait en sens inverse, le conducteur de la moto n'a pas aperçu l'obstacle à temps", a-t-elle poursuivi.Le chauffeur du camion immobilisé a été interpellé pour défaut de signalisation.Au total, trois personnes ont perdu la vie en 24 heures dans ces deux accidents, relançant les inquiétudes sur la sécurité routière dans cette zone.