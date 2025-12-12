Sénégal: Kédougou - Trois morts en 24 heures dans deux accidents à Kharakhéna

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Deux personnes ont perdu la vie, jeudi aux environs de 20 heures, dans un accident survenu sur la route nationale menant vers le village aurifère de Kharakhéna, dans le département de Saraya (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les premières informations recueillies, les deux victimes circulaient à moto, sans phare, lorsqu'elles ont tenté de dépasser un camion. En manœuvrant, elles se sont retrouvées face à un camion en partance pour le Mali."Le choc a été d'une rare violence : le véhicule les a traînées sur une vingtaine de mètres. Les corps étaient difficilement identifiables. L'un des conducteurs portait toutefois une pièce d'identité burkinabè", a-t-elle précisé. Le chauffeur du camion s'est aussitôt présenté au poste de gendarmerie, où une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame

.Cet accident survient moins de 24 heures après un autre décès enregistré dans cette partie de la région de Kédougou, la nuit précédente.Un motocycliste a trouvé la mort après avoir percuté un camion en panne à l'entrée du village de Kharakhéna."Le triangle de signalisation était insuffisamment visible, selon des témoins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ébloui par les phares d'un autre véhicule qui arrivait en sens inverse, le conducteur de la moto n'a pas aperçu l'obstacle à temps", a-t-elle poursuivi.Le chauffeur du camion immobilisé a été interpellé pour défaut de signalisation.Au total, trois personnes ont perdu la vie en 24 heures dans ces deux accidents, relançant les inquiétudes sur la sécurité routière dans cette zone.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.