Sénégal: Ngaye Mékhé confirme son rôle moteur dans l'économie sociale et solidaire, selon un universitaire

Ngaye Mékhé — La Journée de l'économie sociale et solidaire (ESS) organisée à Ngaye Mékhé, dans le cadre de la Quinzaine nationale dédiée au secteur, a mis en exergue les avancées significatives réalisées dans cette commune du département de Tivaouane, en matière de structuration des Coopératives productives solidaires (CPS), a indiqué Mouhamed Lome, enseignant-chercheur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK).

Il a salué les progrès accomplis dans ce territoire reconnu comme un haut lieu de l'artisanat sénégalais.

Selon M. Lome, 32 Coopératives productives solidaires ont été créées ou finalisées à Ngaye Mékhé, réunissant artisans, femmes, jeunes, commerçants, transporteurs et organisations citoyennes.

Cette dynamique repose sur quatre axes majeurs portant sur la formalisation administrative, l'amélioration de la gouvernance, l'accompagnement technique et la recherche de financements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'objectif est de bâtir un écosystème ESS cohérent, solidaire et performant", a-t-il déclaré.

Modernisation de la filière cuir et industrialisation locale

Mouhamed Lome a insisté sur l'importance de moderniser la chaîne de valeur du cuir, considérée comme un levier essentiel pour retenir la valeur ajoutée dans le territoire.

Il a aussi plaidé pour la création d'une tannerie solidaire moderne, pilotée par les coopératives, afin d'améliorer la qualité du cuir, d'industrialiser la production et de créer des centaines d'emplois.

L'enseignant-chercheur a rappelé, à ce titre, l'annonce du ministre du Commerce et de l'Industrie concernant la construction de deux tanneries nationales, dont une implantée à Ngaye Mékhé, confirmant "la vocation naturelle de la ville comme capitale du cuir".

Dans la même dynamique, la commune prépare la modernisation des Boutiques solidaires et le lancement d'un label territorial de qualité, "Dallu Ngaye", destiné à assurer la traçabilité du cuir local et à renforcer la compétitivité des produits sur les marchés national et international.

Le gouvernement fait de 2026 "l'année de l'ES"

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a salué la décision du président de la République de proclamer 2026 "année de l'économie sociale et solidaire".

Il a annoncé que le gouvernement mettra en place, dans toutes les régions, des écosystèmes productifs et solidaires, tout en poursuivant l'enrôlement, le financement et le renforcement des compétences des coopératives, dans le but de soutenir la structuration du secteur et à promouvoir des emplois durables.

Un modèle inclusif centré sur les femmes et les jeunes

La stratégie locale de Ngaye Mékhé se distingue par une forte inclusion sociale. Il s'agit de 14 Coopératives productives solidaires féminines, actives dans la transformation et le commerce, de 12 CPS de jeunes, engagés dans les médias, le sport, le transport et l'événementiel, sans compter 6 CPS artisanales, garantes du savoir-faire historique de la ville.

"Aucun développement ne doit laisser quelqu'un au bord de la route", a dit M. Lome, insistant sur la dimension humaine et solidaire du modèle porté par la commune.

Objectif 2026 : faire de Ngaye Mékhé un territoire-pilote du PRECOSOL

Ngaye Mékhé ambitionne de devenir, dès 2026, un site-pilote du Programme de renforcement de l'économie sociale et solidaire (PRECOSOL), avec plus de 1 000 emplois directs et indirects attendus.

Les coopératives collaborent déjà avec plusieurs institutions publiques et financières, dont la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), le Programme d'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire (PROGRESS), le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et l'APDA, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat.

Mouhamed Lome est l'un des pilotes de la structuration de l'économie sociale et solidaire à Ngaye Meckhé, en étroite collaboration avec les acteurs locaux.