Sénégal: Alain Sembène plaide pour l'accès des jeunes aux archives cinématographiques

Dakar — Alain Sembène, fils du cinéaste-écrivain sénégalais Sembène Ousmane (1923-2007), a souligné l'importance pour la jeunesse d'avoir accès aux archives cinématographiques africaines, estimant que "le contraire serait une faute énorme".

"C'est important pour nous et vital que la jeunesse ait accès aux archives, à l'histoire du cinéma. Le contraire serait une faute énorme", a-t-il dit lors d'un panel organisé dans le cadre de la huitième édition du festival "Dakar court" (9-13 décembre).

S'adressant à un public en majorité jeune lors de ce panel portant sur le thème "L'appropriation du patrimoine cinématographique par la jeunesse", Sembène fils a estimé que "le plus important est l'accès et non l'appropriation".

Il a affirmé que les archives de son père, pionnier du cinéma africain, ont pu être sauvées pour des siècles et des siècles.

Sembène Ousmane "'a conservé énormément d'archives papiers, de toutes sortes [...], l'ensemble de ses archives sont aux Etats-Unis et maintenant numérisées. Et la condition était qu'elles soient accessibles à l'Afrique et de manière gratuite", a-t-il déclaré.

Selon Alain Sembène, la volonté de son père était que ses archives soient conservées aux Etats-Unis, un travail que ses héritiers ont mené à terme après sa disparition.

"Cela a demandé beaucoup de travail et d'efforts. Et cela concerne des films, des archives papiers, des documents", a-t-il précisé.

Les archives de Sembène Ousmane sont conservées à la bibliothèque universitaire de Idiana University à Bloomington (USA). Tous les documents concernés y sont accessibles grâce à la numérisation.

Alain Sembène a annoncé qu'un disque dur contenant les archives de son père numérisées sera remis officiellement au gouvernement du Sénégal.

Selon l'ingénieur en génie civil et hydraulicien de formation, la fondation Martin Scorsese va numériser l'ensemble des films de Sembène Ousmane.

"Concernant les films, on a eu la chance parce que la fondation Martin Scorsese nous a approchés pour numériser l'ensemble des films. Borom Sarret (1963), La noire de... (1966) et Camp de Thiaroye (1988) ont été déjà numérisés", a-t-il dit.

Le directeur du patrimoine culturel du Sénégal, Oumar Badiane, a appelé à initier de nouvelles actions pour promouvoir ces archives.

"Pour une appropriation, il faut une rupture dans la démarche, sortir de notre zone de confort, initier des actions et aller vers les jeunes pour promouvoir les archives dans de nouveaux espaces", a-t-il plaidé.

La productrice tunisienne Dora Bouchoucha a pour sa part demandé aux jeunes de se battre en suivant l'exemple de leurs aînés.

Elle en a appelé aussi à un partenariat public privé pour sauver des lieux comme la maison de Ousmane Sembène, en état de dégradation à Yoff, mais aussi des films.

"A part le patrimoine filmique, il y a d'autres choses comme la maison de Sembène qui tombe en ruine, c'est quelque chose qui me fait très mal [...] Ce qui serait formidable, c'est que le secteur public s'associe au privé pour sauver les lieux et restaurer les films. Car avec l'Etat seul, on l'a vu, ce n'est pas possible", a-t-elle défendu.

La nouvelle directrice générale de l'Office national de cinéma de Côte d'Ivoire, Lysson Fall Diomandé, a appelé à la mutualisation des efforts des différents pays africains et aussi à contextualiser les textes législatifs pour une meilleure conservation du patrimoine cinématographique.

"[...] Il serait mieux qu'il y ait plus d'accords entre nous pour que nous mutualisons nos moyens parce que beaucoup de fonds disparaissent en Europe", a-t-elle dit.