Sénégal: Plaidoyer pour un Centre Hospitalier National au nord du pays (directeur)

Saint-Louis — Le professeur Adama Kane, directeur de l'Unité de formation et de recherche des sciences de la santé (2S) de l'université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) a plaidé, jeudi, pour un centre hospitalier national (CHN) au nord du pays, soulignant qu'une telle infrastructure permettrait "d'améliorer l'accès aux soins pour les populations locales".

"Nous avons besoin d'un centre hospitalier national au nord du pays. Cela permettrait à nos spécialistes formés à l'UGB d'exercer dans des conditions optimales, mais aussi d'améliorer l'accès aux soins des populations", a dit Pr Kane, lors de la cérémonie d'hommage des agrégés, retraités et disparus de cette UFR.

Il a souligné que l'UFR des sciences de la santé (2S) joue un rôle important dans la formation des spécialistes en santé et élites appelés à exercer dans les structures sanitaires.

M. Kane s'est félicité de "l'impact positif" des étudiants formés dans les structures de santé de la ville de Saint-Louis.

Evoquant encore la question des formations et stages pratiques des étudiants, il a signalé qu'un hôpital aide beaucoup l'unité de formation et de recherche des sciences de la santé (l'UFR 2S) devenue étroite face au nombre croissant d'étudiants.

"Cet hôpital fait beaucoup pour l'UFR qui commence à être étroite. Donc, à terme il nous faudrait un centre hospitalier national pour la zone nord", a-t-il réitéré.

Le directeur de l'Unité de formation et de recherche des sciences de la santé s'est félicité de l'organisation pour la première d'une telle cérémonie d'hommage aux agrégés, retraités et disparus de l'UFR créée en 2010.

"Nous voulons à travers cette cérémonie reconnaître l'engagement et le parcours de ces piliers de l'UFR, mais aussi inspirer la jeune génération", a-t-il expliqué.