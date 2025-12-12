Sénégal: La tutelle travaille à une refonte du système éducatif, selon Moustapha Guirassy

Dakar — Les services de l'Education nationale travaillent à une refonte globale du système éducatif, en vue de mieux adresser les préoccupations du secteur, a annoncé le ministre Moustapha Guirassy, en charge de ce secteur.

"Au début, on parlait de réforme mais on s'est rendu compte qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut parler de refonte du système éducatif", a-t-il dit.

Le ministre s'exprimait jeudi lors de la séance plénière consacrée à l'examen du budget de son département pour l'exercice 2026.

Il juge urgent, au-delà des infrastructures scolaires, de "réfléchir de manière approfondie sur la refonte du système éducatif".

Pour ce faire, il faut dès à présent s'interroger sur les causes des contre-performances, l'incidence et l'impact de l'intelligence artificielle avec la disparition prochaine de certains métiers, a dit M. Guirassy.

Le ministre a expliqué que la refonte du système éducatif ne va pas se limiter à réformer l'enseignement de certaines matières en particulier, précisant que c'est tout l'environnement scolaire qui doit être revu, le quantum horaire aussi, le contenu pédagogique et les cantines scolaires.

"La refonte du système éducatif est beaucoup plus globale", a insisté Moustapha Guirassy dont l'ambition est de partager avec les parlementaires "le caractère catalytique" de l'éducation, pour arriver à trouver des réponses aux maux du système éducatif.

"Nous devons changer d'indicateurs de performance et nous sommes en train de travailler sur tous ces aspects dans le cadre de la refonte du système éducatif", a-t-il assuré.

Il a, dans ce cadre, invité les parlementaires à travailler de concert avec le ministère de l'Education nationale pour réussir la refonte du système éducatif.